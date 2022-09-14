Kazakistan, 28-29 Eylül’de Digital Bridge 2022 etkinliklerine ev sahipliği yapacak. BT sektörü için son derece önemli olan etkinliklerde bu yıl, Türk devletlerinin teknoparkları boy gösterecek.

2018 yılından beri Kazakistan’da gerçekleştirilmekte olan “Digital Bridge” isimli teknoloji etkinliği, bu yıl Türkiye için hiç olmadığı kadar büyük bir önem arz edecek. Zira 28-29 Eylül’de gerçekleştirilecek etkinliğin bu yılki konusu “Orta Eurasia - yeni teknolojik alanı” olacak.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev’in katılımlarıyla başlayacak etkinlikler kapsamında Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkelerin ve diğer Orta Asya ülkelerinin teknoparkları boy gösterecek. BT okullarının sergisi, BT iş fırsatları fuarı, Astana Hub battle ve VR Gamedev gibi organizasyonlar da Digital Bridge 2022’nin bir parçası olacak.

BT dünyasındaki en güncel konular, tek tek masaya yatırılacak!

Digital Bridge 2022, BT alanında kariyer yapmak isteyenler için büyük bir önem arz edecek. Zira sektörün önde gelen isimleri ve yatırımcılar da bu etkinliklere katılacaklar. Gerçekleştirilecek panellerde BT dünyasındaki en güncel konular, tek tek masaya yatırılacak.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Bakanı Bağdat Musin, “Digital Bridge bu sene farklılık gösterecek ve Kazakistan'daki en büyük BT etkinliği olacak. Dünyanın önde gelen BT şirketlerinin liderlerinin, Avrasya ülkelerinin ve Orta Asya'nın önde gelen şirketlerinin liderlerinin katılımını bekliyoruz. Etkinlikler, bölgedeki BT teknolojilerinin gelişimine yeni bir ivme kazandıracak, bu etkinliğe katılan ülkelerin girişimleri için yeni ufuklar ve fırsatlar açacağından eminim. BT alanındaki liderlerle birlikte teknoloji alanındaki en güncel konuları gündeme getirip yenilikçi çözümleri birlikte tartışacağız. Digital Bridge'in dijital fikirlerin tanıtımına dahil olan herkesi bir araya getiren dijital köprü haline geldiğini güvenle söyleyebiliriz.” diyerek, Digital Bridge 2022’nin önemini vurgulamış oldu.

Eğer bu ücretsiz ve çevrimiçi ortamda canlı yayınlanacak etkinlikle ilgili detaylı bilgi almak ve organizasyon kayıt işlemlerinizi tamamlamak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.