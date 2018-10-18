Digital Wellbeing, Google'ın Mayıs ayında Google I/O etkinliğinde başlattığı bir proje.

Google, Digital Wellbeing ile teknoloji şirketleri arasında aslında yeni bir trend yarattı desek yanlış olmaz. Digital Wellbeing'den kısaca bahsetmek gerekirse kullanıcıların akıllı telefonlarını daha az kullanmalarını sağlamak amacıyla Google'ın Android 9 Pie sürümüne entegre ettiği bir özellik. Aslına bakarsanız, Google biz telefonlarımızı ne kadar fazla kullanırsak o kadar çok kazanıyor ve bunu düşününce neden böyle bir uygulamayı devreye soktuğunu anlamaya çalışmak bir miktar kafa karıştırıcı.

Google bunu neden yapıyor?

Bunun sebepleri arasında Google ekranlara yapışmamız yerine ailemiz ve arkadaşlarımız ile daha fazla vakit geçirmemizi ve dünyayı görmemizi istemesi yer alıyor. Ayrıca son zamanlarda haberlerimizde de sıkça yer verdiğimiz Google, bildiğiniz üzere sağlık alanda da önemli adımlar atıyor. Bu uygulamanın bir sebebi de Google'ın sağlığımızı korumak istemesi. Gün boyu telefona bakmak, yalnızca gözü değil; vücudun diğer kısımlarını da olumsuz etkiliyor.

Google şimdilik, Android One cihazlara entegre ettiği bu özelliği diğer akıllı telefon modellerine de getirmek amacıyla üreticilerle birlikte çalışıyor. Google Play Store'da bahsettiğimiz cihazlar için indirilebilir olan uygulama, teknik olarak hala beta aşamasında. Uygulama sizlere hangi uygulamayı gün içinde ne kadar kullandığınızı gösteriyor. Ayrıca, bu kullanımları sınırlandırma şansınız da bulunuyor. Bu kısıtlamaya sadık kalmanız mümkün çünkü uygulama bu kısıtlama süresince uygulamayı erişilemez hale getiriyor.

Ayrıca kendiniz için bir uyku saati tanımlayabilirsiniz. Bu saat yaklaştıkça, telefonun ekranı gri tonlarına döner. Bu da telefonu kullanmayı ya da uyumak yerine telefonda takılmayı güç ve can sıkıcı bir hale getireceği için caydırıcı bir özellik.