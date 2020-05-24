Google’ın sahibi olduğu Dijital Denge uygulamasının APK’sını inceleyen 9to5Google, uygulamaya gelecek yeni bir özelliği ortaya çıkardı. Buna göre uygulama, kullanıcıların uyku problemlerini çözmek üzere önerilerde bulunabilecek, uyumadan önce kullanılan uygulamaları tespit edebilecek.

Google’ın sahibi olduğu ve Play Store’da yayında olan Dijital Denge uygulaması, akıllı telefonunuzla olan etkileşiminizin verilerini olabilecek en doğru şekilde yansıtmaya çalışıyor. Uygulama sayesinde telefonda geçirdiğiniz vaktin detaylarına erişebiliyor, bu vakti daha değerli bir şekilde harcamak için kendinize plan yapabiliyorsunuz.

9to5Google’ın haberine göre Dijital Denge uygulaması, yakın zamanda oldukça güzel bir özelliği de bünyesine katacak. Uygulamanın APK’sını inceleyen 9to5Google ekibine göre Dijital Denge, yakında geceleri neden uyumakta zorluk çektiğinizin cevabını verebilecek bir özelliğe kavuşacak.

Uyku problemlerinin kaynağını gösterecek:

İncelenen APK’ya göre Google, akıllı telefonların kullanım verilerini bir araya getirerek uygulama içinde uyku problemleri yaşamanıza neden olabilecek sorunları bulmaya çalışacak. Tabii bu sorunlar bulunduğunda ne kadar doğru olur bilemeyiz ancak en azından kullanıcıya bir fikir verilecek.

Uygulamanın kaynak kodlarında yer alan bilgilere göre yeni özellik, uygulamaya gelecek Bedtime Mode’un (Uyku zamanı modu) bir parçası olacak. Peki uygulamaya eklenecek Bedtime Mode kullanıcıya neler sunacak? Digital Information World’e göre bu özellik, telefon kullanılmadığı zaman bir sayaç başlatarak kullanıcıların uyku düzenlerini inceleyecek.

Tabii Google bu verileri toplamak için öncelikle sizden izin alacak. Uygulama, diğer uygulamaların kullanımı, zaman dilimi verileri, ışık ve hareket sensörleri ve daha birçok şeyin kullanımı için izin isteyecek. Ardından tüm bu veriler kullanılarak kullanıcının yataktayken en çok hangi uygulamaları kullandığı bilgisi bile elde edilebilecek.

Tüm bu özellikler Dijital Denge uygulaması APK’sının kaynak kodlarında tespit edilmiş olsa da bu, özelliklerin kesin olarak yayınlanacağı anlamına da gelmiyor. Google, henüz bu özellikleri resmi ağızdan söylemediği için özelliklerin ne zaman aktif olacağını veya aktif olup olmayacağını henüz bilmiyoruz.