Dijital Müzik Platformları Telif Haklarıyla Uğraşıyor

Spotify, Pandora, Google ve Amazon; telif hakkı ücreti durumun bir temyiz mahkemesi tarafından incelenmesini istedi.

Aralarında Spotify, Google, Amazon ve Apple'ın bulunduğu dört şirket, son zamanlarda telif hakkı fiyatlarının %44 civarında artış göstermesinden şikâyetçi. Şirketlerin dördü de şarkı yazarlarına ödenecek fiyatın artması kararını veren CRB’ye (Telif Hakkı Kurulu) itiraz etti. Geçtiğimiz yılın başlarında CRB, beş yıl içerisinde telif ücretine uygulanacak olan %43,8 zammı onaylamıştı. Karar, geçtiğimiz Şubat ayına kadar resmi olarak yayınlanmamıştı. Kararın resmleşmesiyle birlikte temyiz için 30 günlük bir süre verildi ve görünüşe bakılırsa biri hariç dijital müzik platformlarının devleri buna sessiz kalmayacak.

Variety’nin haberinde, Apple’ın temyiz başvurusunda bulunma planının olmadığı bildiriliyor. Bu, Apple’ın telif ücretlerinin nasıl düzeltilebileceği konusunda yaptığı öneriler göz önüne alındığında pek şaşırtıcı bir haber değil.

Spotify, Pandora ve Google’ın hazırladığı ortak beyanda, CRB’nin kararının yürürlükte olmasının hem müziklerin lisanslarına hem de telif hakkı sahiplerine zarar verdiği belirtiliyor ancak CRB yeni fiyatları ilk önerdiğinde bazı şirketler şarkı yazarlarına savaş ilan ederek bunu protesto etmişti.

Müzisyenlerin bu itirazları bir saldırı olarak görüp görmeyeceklerini zaman gösterecek ki bu yeni bir savaş değil. Sadece birkaç yıl önce Taylor Swift, müziklerini Spotify’dan geçici olarak kaldırmıştı. Bu durumun da yakın zaman da çözülmesi pek muhtemel görünmüyor.