Son olarak Apple TV+ ve Disney+'ın giriş yaptığı dijital yayıncılık sektöründe işler iyice kızışıyor. Peki sektörün lideri kim olacak? eMarketer'ın analizlerine göre Netflix ve YouTube için ilerleyen yıllar oldukça zorlu geçecek.

Dijital yayıncılık sektöründen bahsedildiğinde, akla gelen ilk marka muhtemelen Netflix olacaktır. Bu konuda pazar hakimiyetini de elinde bulunduran firma, geçtiğimiz yılın verilerinde en çok izlenen video hizmeti olarak YouTube’u dahi geçmişti ancak bu saltanat uzun sürmeyebilir.

Yeni video akış hizmetleri, Netflix’in koltuğunu sallamaya başladı ve dijital video sektöründe yeni rekabeti öngören dijital araştırma firması eMarketer’ın raporlarına göre Netflix’in pazar payının bir kısmını çalmayı başarabilirler. Raporlar, uzun süredir lider olan Netflix ve YouTube’un görüntüleme payını artırmaya devam edeceğini belirtiyor ancak sektördeki dengeler biraz değişebilir.

Netflix, 2018 yılında YouTube’u geride bırakmıştı:

2018 yılında Netflix, günlük ortalama 23,2 dakika izleme süresi ile günlük ortalama olarak 22,3 dakika izlenen YouTube’u geride bırakmıştı. eMarketer’e göre Netflix’in 2020’deki günlük ortalama izlenme süresi 29 dakikaya çıkarken, günlük video izleme payı ise bir önceki yıla göre %6,1 oranında düşecek yani Netflix’in pastası bölünecek.

Bu ne anlama geliyor?

Video izlemeye harcanan toplam süre, önümüzdeki birkaç yıl içinde artmaya devam edecek. Ancak Netflix ve sektöre yeni katılan diğer popüler hizmetler olan Disney+ ve Apple TV+ da dahil olmak üzere bu firmaların hakimiyeti, pek çok yeni seçenek karşısında aşınmaya başlayacak.

Konu hakkında konuşan eMarketer analisti Ross Benes, konu hakkında “Amerikalılar Netflix’i izlemek için daha fazla zaman harcamasına rağmen, yeni yayıncılar çıktıkça insanların ilgisi de daha fazla bölünecek. Video akış sektörü kalabalıklaşacak, bu da insanların Netflix’e ayırdığı zamanın payını azaltacak” açıklamalarında bulundu.

Netflix ve YouTube’un izlenme payı, önümüzdeki iki yıl içinde düşecek:

Analizlere göre Netflix’in günlük video izleme süresi içindeki payı bu yıl %27 ile zirve yapacak ve ardından iki yıl içinde %25,7’ye düşecek. Şirket, bu süre zarfında 2017’de %26,6 izlenme payı olan ve 2021’de bu oranın çarpıcı bir şekilde düşerek %21,7 ‘ye gerileyeceği YouTube’un önünde kalacak.

Bu noktada şirket, WarnerMedia’nın yüksek profilli akış hizmeti olan HBO Max gibi diğer hizmetlerin de 2020 yılında hizmete girmesiyle birlikte çok daha büyük bir rekabetle karşı karşıya kalacak. Sektöre yeni adım atan bu hizmetler de doğal olarak Netflix’in pastasından pay alacaklar ve şirketin müşterilerinden çalacaklar.

eMarketer’in yaptığı tahminlerin bir diğer ilginç yanı ise insanların dijital videolara ne kadar zaman harcadıkları. Analizlere göre dijital video izleme süresi, bu yıl ilk kez günlük dijital ortamda geçirilen zamanın dörtte birinden fazlasına denk gelerek %25,4 olarak açıklanacak.