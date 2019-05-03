Konda'dan "Türkiye'de 100 Kişi Olsaydı" Başlıklı Araştırma

KONDA araştırma şirketi, 2018 yılında 18 yaş üstünde 26.871 kişi ile araştırmalar gerçekleştirdi. Firma gerçekleştirdiği 10 araştırmanın sonuçlarını bir araya getirerek “Türkiye’de 100 kişi olsaydı” adlı ilginç bir rapor yayımladı.

Ülkemizin milyonlarla ifade edilen bir nüfusu var ve bu nüfusa ait bilgilerin ortaya çıkarılması için çeşitli çalışmalar düzenleniyor. Bu çalışmaları düzenleyen firmalardan biri de KONDA. Firmanın geçtiğimiz yıl yaptığı çalışmaların sonuçları, ülke nüfusunun 100 kişi olduğu varsayımsal bir senaryo ile aktarıldı.

Çalışmaya göre ülkemizin nüfusu 100 kişi olsaydı, nüfusun yarısı erkek yarısı da kadın olacaktı. 33 kişi 18-22 yaş arasında, 34 kişi 33-48 yaş arasında ve 33 kişi de 49 yaş ve üstünde olacaktı. Yani yaş ve cinsiyet dağılımı açısından bakıldığında ülkemiz muhteşem bir dengeye sahip.

Eğitim rakamları ise o kadar da iç açıcı değil. Nüfusun yarıdan fazlasını oluşturan 52 kişi lise altı bir okul mezunu olurken, 30 kişi de lise mezunu olacaktı. Üniversite mezunları ise yalnızca 18 kişiyle sınırlı kalacaktı. 2.5 kişinin hiçbir diploması olmayacaktı ve 5.5 kişi de okuma yazma dahi bilmiyor olurdu.

Medeni durum söz konusu olduğunda da halkımızın büyük çoğunluğunun evli olduğu ortaya çıkıyor. 100 kişinin 68’i evli, 23’ü bekar, 5’i dul, 2’si nişanlı ve 2’si de boşanmış olurdu. Evli kişilerden 35’i görücü usulü evlenirken 4’ü de isteği dışında evlendirilen kişilerden oluşuyor.

Hayali yüz kişilik toplumda 51 kişi metropollerde, 34 kişi şehirlerde yaşarken yalnızca 15 kişinin kırsalda yaşadığı ortaya çıkıyor. 26 kişi doğduğu yerden göçerken 13 kişinin zamanında babası göçmüş durumda. 61 kişi ise doğduğu yerde yaşamaya devam ediyor. 100 kişinin 66’sı kendi evinde otururken 29 kişi kiracı, 5 kişi de lojmanda kalıyor.

100 kişinin 21’i çekirdek aile olarak yaşarken, 54 kişi 3-5 kişilik bir hanede yaşıyor. 15 kişinin ise evi 6 kişi veya daha kalabalık.

Aylık gelir dağılımdaki farklar da araştırmalarda net bir şekilde ortaya çıkıyor. 3 kişinin geliri 700 TL’nin altında. 41 kişi ise 700-2000 TL arasında bir gelir elde ediyor. 48 kişinin geliri ise 2000 ila 5000 TL arasında. Aylık geliri 5000 TL’yi geçen kişi sayısı ise sadece 8. 15 kişi borçlu, 12 kişi geçinemiyor, 55 kişi kıt kanaat geçiniyor. Birikim yapabilen nüfus ise sadece 18 kişi.

Çalışan sayısı göz önüne alındığında ise ortaya başka bir tablo çıkıyor. 100 kişinin 43’ü çalışırken 57 kişi çalışmıyor. Çalışan kişilerin dağılımı ise 8 işçi, 10 esnaf, 7 özel sektör çalışanı, 6 memur, 2 serbest meslek erbabı, 3 çiftçi. 7 kişi ise diğer meslek gruplarında yer alıyor. Çalışmayan 57 kişiden ise 26’sı ev kadını, 12’si öğrenci, 12’si emekli ve 7 kişi de iş arıyor ancak bulamıyor. 100 kişinin 36’sı kredi kartına sahip.

100 kişilik Türkiye’nin 26 vatandaşı interneti hiç kullanmadığını belirtirken, 66 kişi Facebook veya Twitter hesabına sahip. 68 kişinin akıllı telefonu var.

Pasaport sahibi kişilerin sayısı 14. 87 kişi hiç yurt dışında tatil yapmadığını belirtiyor. 26 kişi gazete okuyor. 72 kişi için en güvenilir haber kaynağı televizyon.