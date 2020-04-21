Dilin evrimini araştırmak isteyen bilim insanları, şempanze ve makak maymunlarının beyinlerini taradılar. Yapılan taramaların incelenmesi sonucunda dilin evriminin 25 milyon yıl önceye uzandığı anlaşıldı.

Canlıların beyinleri, kemiklerinin aksine fosilleşmez. Beynin fosilleşmiyor olduğu gerçeği, bilim insanlarının bu organın geçmişi hakkında çalışma yapmasını engelliyor. Beynin geçmişine dair yapılamayan çalışmalar insanın evrimine dair geçmişe bakışın da zor olmasını sağlıyor.

Bilim insanları, uzun bir zamandır insanların nasıl konuşmaya başladığı konusunda tartışıyorlar. Eğer bilim insanlarının elinde eski bir beyin olsaydı, bu tartışma hızlıca çözebilirlerdi. Dilin kökenini merak eden bilim insanları, nesli tükenmiş insan atalarına benzeyen hayvanları incelemeye karar verdiler.

İnsanın nasıl konuşmaya başladığını merak eden İngiltere’den araştırmacılar, maymun türleri ve insanların beyinlerini taradılar. Yapılan taramaların analizinde beynin işitsel korteksindeki homolog yollar tanımlandı.

Dilin beyindeki kökeninin daha önceki tahminlerden 20 milyon daha yaşlı olduğu ortaya çıktı. Daha önceki çalışmalar, dilin beyindeki kökeninin 5 milyon yıl önceye dayandığını iddia ediyordu. İngiltere’de yapılan çalışma ise dilin beyinde 25 milyon yıllık bir macerası olduğunu gösteriyor.

Araştırma sonucunda insan ve maymun beyinleri arasında ortak bir nokta bulundu. Konuşma ve dile ait beyin yollarına, insan beyninde rastlandığı gibi maymun beyninde de rastlandı. Maymunların beyninde dilin gelişimine dair bir bölüm bulunması, dilin evriminin düşünülenden çok daha erken bir aşamada başladığını gösteriyor.

Bilim insanları, daha önce insan ile şempanzelerin ortak atasının son görüldüğü zaman olan 5 milyon yıl önce dilin evrimleşmeye başladığını düşünüyorlardı. Şimdi, farklı maymun türlerinde de bu beyin bölümünün görülmesi, dilin en az 25 milyon yıl önce evrimleşmeye başladığını gösteriyor.

İnsanlar ve maymunlarda dil için ortak bir beyin bölümü keşfedildi

Maymunlar ve insanlarda yer alan bu kavisli fasiküler olarak adlandırılan bölüm, sinir demetleri ile alıcı ve verici dil alanlarını birleştiren bir sinir yoludur. Yapılan araştırmada maymunların beyninde bu yapı arandı.

Bilim insanları, bundan önce dilin evrimini ortaya çıkarmak için insanların beyninin incelenmesi gerektiğini düşünüyorlardır. İngiltere’de yapılan yeni araştırmanın araştırmacılarından nöropsikoloji profesörü Christopher Petrov ve ekibi ise böyle bir yapının maymunlarda da olup olmadığını merak etti.

Petrov ve ekibi, dilden sorumlu beyin yolunun, beynin işitsel korteksinde olduğunu tahmin etti. Bu nedenle şempanzeler, makak maymunları ve insanların beyinlerinin işitsel korteksleri tarandı ve bu bölgede dilden sorumlu beyin bölümü arandı.

Yapılan beyin taramalarının incelenmesinin ardından şempanzeler, makak maymunları ve insanların dilden sorumlu bu beyin yapısını ortak olarak taşıdıkları görüldü. Bilim insanları, insanlarda bulunan bu beyin yolunun sol tarafının daha güçlü olduğunu, sağ tarafının ise beynin işitsel olmayan kısımlarını içerdiğini buldular. Makak maymunları ve şempanzelerdeki yapı ise insanlardakinden farklıydı.

Bilim insanlarının yaptığı bu çalışma, insanın evriminin önemli bir bölümünü aydınlatırken, insanlara bugün de yardımcı olabilecek sonuçlar doğuruyor. Petkov, çalışmalarının, dil yeteneklerini kaybedecek şekilde felç geçiren insanlar veya beyin dejenerasyonundan etkilenen nöroloji hastaları üzerinde yürütülen çalışmalara yol göstereceğini söyledi.