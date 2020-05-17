Dimensity 1000+ Kullanan iQOO Z1 Geekbench'te Görüldü

iQOO'nun yakın bir zamanda çıkaracağı yeni telefonu Z1, Geekbench platformunda görüldü. Dimensity 1000+ işlemciyi ilk kez kullanan olma özelliğini taşıyan telefonun test sonuçları ise etkileyici.

Yeni çıkacak telefonların lansmanına az bir zaman kaldığında, teknoloji tutkunlarındaki heyecan doruk noktasına ulaşıyor. Bir bir telefonun özelliklerinin ortaya çıkması, konuyla yakından ilgilenenlerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Şimdi de iQOO Z1'in 19 Mayıs'ta yapılacak lansmanına sayılı günler kala, telefon Geekbench platformunda görüntülenmesi birçok kişiyi heyecanlandırdı.

iQOO'nun en önemli özelliklerinden biri de Dimensity 1000+ işlemciyi ilk kullanan telefon olması. Bu yepyeni işlemcinin performans skorları ve bazı özellikleri Geekbench platformunda ortaya çıktı.

Listelemeye göre, Z1'e güç verecek olan işlemci, tek çekirdek testinden 784, çoklu çekirdek testinden ise 3.043 almayı başardı. Her ne kadar yüksek ve etkileyici bir sonuç ortaya çıkmış olsa da, çoklu çekirdek testinde rakiplerine göre biraz geride kaldı diyebiliriz. Dimensity 1000+, çoklu çekirdek testinde Kirin 990 5G Snapdragon 865'ten bir miktar daha az puan topladı.

iQOO Z1'in Geekbench listeleme sonuçları:

Telefonun daha önce iQOO tarafından paylaşılan resmi görsellerinde, dikdörtgen şeklinde bir arka kamera kurulumuna başvurulduğu gözükmüştü. Bu dikdörtgen kamera kurulumunun içerisinde ise; ana kamera, ultra genişlik sensörü ve makro veya derinlik sensörü olmak üzere üç ayrı kamera bulunuyor. Ekranın ön kısmında ise ön kamera için bir delik oluşturulmuş.

144 Hz'e kadar ekran yenileme hızı destekleyeceği ortaya çıkan Z1, güçlü özellikleriyle oyun piyasasında kendine bir yer edinebilir. Z1, uzun şarj ömürleri sunan 4.500 mAh devasa bataryası ve 44 W hızlı şarj desteğiyle birlikte, kesintisiz bir oyun deneyimini kullanıcılarına sunabilir. Cihazın henüz satış fiyatı açıklanmış değil ancak söylentilere göre 6 GB RAM ve 128 GB depolama sunan en alt modeli 352 dolardan (vergiler hariç 2.430) satışa sunulacak.