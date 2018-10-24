Telefonunuzda çalan müziği kulaklığınızla kontrol etmenin birçok yolu var. Standart kulaklıklarda kablonun üzerine yerleştirilen butonlar sayesinde istediğiniz müziği duraklatıp oynatabiliyor, sesini açıp kapatabiliyoruz. Hatta çoğu kulaklıklarda mikrofon da bulunuyor.

Bir zamanlar sadece kulaklık kontrolleri üzerine bir iPod Shuffle üretmeyi amaçlayan Apple, bu kararından hızlı bir şekilde vazgeçmişti. Günümüzde kablolu kulaklıkların yerini kablosuz kulaklıklar aldı. Peki bu kulaklıklarla telefonumuzu nasıl kontrol edeceğiz?

Marshall'ın ürettiği kablosuz kulaklıkların hemen hemen hepsinde müzikleri kontrol etmeye yarayan bir joystick bulunuyor. Sol kulaklığın üzerine yerleştirilmiş olan basit bir joystick sayesinde müzikleri çalıp durdurabilir, gelen aramaları kolayca cevaplayabilir, sesi açıp kapatabilir ve parçalar arası geçiş yapabilirsiniz.

Bu basit ve kusursuz buton sayesinde müzik dinleme deneyiminizin her yönünü telefonunuza bakmadan kontrol edebilirsiniz. Şirket, bu butonun tasarımı konusunda da oldukça iyi iş çıkarmış gibi görünüyor. Tırtıklı yapısı sayesinde joystick, parmağızla rahat tıklama yapmanızı sağlıyor. Ayrıca gelişmiş hassasiyeti sayesinde hareket ve tıklama arasındaki farkı kolaylıkla algılayabiliyorsunuz.

Günümüzde kablosuz kulaklıklardan telefonumuzu kontrol etmek bir hayli zor. Bakalım kablosuz kulaklıklara ilginin günden güne arttığı son yıllarda, Marshall'ın yaptığı gibi bir yenilik görebilecek miyiz.