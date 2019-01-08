Dinozorları Yok Eden Göktaşı, Devasa Bir Tsunami Yaratmış

Dinozorların sonunu getiren olayları başlatan göktaşı 65 milyon yıl önce gezegenimize çarptığında ortaya çıkan tsunaminin, dünyadaki kıyıların şeklini değiştirdiği ortaya çıktı.

Bundan 65 milyon yıl kadar önce Dünya’ya çarpan bir göktaşının yarattığı yıkım ve şok dalgası, pek çok türün ortadan kaybolmasıyla sonuçlanmıştı. Bu türler arasında bulunan dinozorların da yok olmasıyla beraber memeliler baskın tür haline gelmişti.

Yeni bir araştırmaya göre göktaşı çarptığında, okyanuslar ve kıyılarda yaşanan tek felaket şok dalgası ve sarsıntı olmamış. Çarpışmanın ardından ortaya çıkan tsunami de bu bölgelerde büyük yıkıma sebep olmuş. İnsanlık olarak tsunamilerle düzenli olarak boğuşmaya alışkınız, bugün binlerce tsunami videosuna erişim mümkün. Son yapılan araştırmaya o zaman yaşanan tsunami oldukça büyük olmuş ve dalgaların boyu da bir buçuk kilometreyi geçmiş.

Live Science’de yer alan makaleye göre bilim insanlarının tsunaminin etkisini tam olarak belirleyebilmek için yeni matematiksel modeller geliştirmesi gerekiyordu. Bu iş için iki model bir arada kullanıldı. İlk model çarpışma ve çarpışma sonrası dalgaların dağılımını belirlerken ikinci model ise dalgaların ortaya çıktıktan sonraki hareketlerini hesaplamakta kullanıldı.

Buna göre Meksika Körfezi’nde saatteki hızı 150 kilometreyi bulan dev dalgalar oldukça büyük bir yıkım yaratmış. Üstelik tsunamiden etkilenen tek bölge de orası değil. Modele göre dalgalar, Dünya’nın bütün okyanuslarında hissedilmiş. En güvenli noktalarda bile dalga boyları 4-5 metreyi bulurken genelde dalgalar onlarca metre yüksekliğe ulaşmış.