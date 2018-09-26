Dirt Rally 2.0'ın Çıkış Tarihi Duyuruldu

Yarış severlerin merakla beklediği Dirt Rally 2.0 için çıkış tarihi açıkladı. Geliştiriciler ayrıca oyunun ne kadar dinamik bir yapıda olacağını gösteren ilk tanıtım videosunu da yayınladı.

İngiliz oyun geliştiricisi Codemasters, merakla beklenen Dirt Rally 2.0’ın yayınlanacağı tarihi açıkladı. Resmi FIA World Rallycross Championship lisansı ve 8 resmi WRX lisanslı pistine ek olarak Yeni Zelanda, Arjantin, İspanya, Polonya, Avustralya ve ABD’den de bazı pistlerin yer alacağı oyun, son derece zengin içeriği ile yarış oyunu severleri fazlasıyla memnun edecek.

Dirt Rally 2.0, PC, Xbox One ve PlayStation 4 versiyonları için yayınlanacak. Şirket, oyunun piyasaya çıkış tarihi olarak 26 Şubat 2019 tarihini duyurdu. Dirt Rally 2.0’ın fiyatı ise henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yılın Haziran ayında piyasaya çıkan Dirt 4’ün Türkiye ön sipariş fiyatının Steam’de 89 TL olduğu düşünürsek Dirt Rally 2.0’ın da astronomik bir ücrete sahip olmayacağını tahmin edebiliriz.

Codemasters, çıkış tarihi duyurusu ile birlikte Dirt Rally 2.0 için bir tanıtım videosu da yayınladı. Video, Dirt Rally 2.0’da oyuncuları nasıl bir atmosferin beklediğini etkili bir şekilde gösteriyor. Yarış severlerin en çok tercih ettiği oyun serilerinden biri olan Dirt’ün son oyunu Dirt Rally 2.0 için de beklentiler oldukça büyük. Şirket, oyunun içeriği hakkında daha fazla detayı ilerleyen dönemde verecektir.