Tozu Dumana Katacak DiRT Rally 2.0'dan Yeni Video Geldi

Nesilden nesile devam eden ralli heyecanını bilgisayar monitörlerine ve TV'lere taşıyacak olan Dirt Rally 2.0'dan yeni tanıtım videosu geldi.

Yarış oyunları severler için Dirt serisinin ayrı bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle Şubat 2019’da piyasaya çıkacak olan Dirt Rally 2.0, oyun dünyasını şimdiden heyecanlandırmış durumda. Siz henüz heyecanlanmadınız mı? O halde ‘Rally Through the Ages’ (Çağlar boyunca ralli) adlı yeni tanıtım videosunu kesinlikle izlemelisiniz.

Dirt Rally 2.0’ın yeni tanıtım videosu, oyuncuların yeni oyunla birlikte neyle karşılaşacaklarını tanımlıyor. Oyun, en yeni ve modern oyun mekanikleri ile üst düzey sürüş hissiyatı yaşatırken, oyuncuları adını ralli tarihine geçmiş ikonik otomobiller ile bir araya getirmekten de büyük keyif alıyor.

Dirt Rally 2.0 oynarken kendinizi Alpine Renault A110 1600 S ile 1960’ların Yeni Zelanda’sında, Ford Escort Mk II ile 1970’lerin Avustralya’sında, Audi Sport quattro S1 E2 ile 1980’lerin İspanya’sında ya da Colin McRae’nin SUBARU Impreza’sı ile 1995’in New England’ında hissedebilirsiniz. Nasıl mı? Aşağıdaki tanıtım videosuna bir göz atarak öğrenebilirsiniz.