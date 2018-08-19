Dış Basının Gözünde Türk Ekonomisi ve Askeri Gücü

Türkiye - ABD arasında süregelen zıtlaşmalar ve Türkiye’nin ABD’ye karşı olan dik duruşu, ülkemizin dış basında da konuşulmasına neden oluyor.

Türkiye ve ABD arasında devam etmekte olan ekonomi savaşı, yalnızca ülkemizde değil dış basında da sıkça tartışılır hale geldi. Özellikle Amerika basınında yer alan Türkiye - ABD ilişkileri, genel olarak Trump’ın çok yanlış hamleler yaptığı üzerine kurulu. Trump’ın, önümüzdeki ABD seçimleri için evangelistlerin oyunu kazanmak için Rahip Brunson konusunu büyüterek en önemli müttefiklerini birini karşısına aldığını belirten dış basın, bu durum sonucunda Türkiye’nin yeni yollara yönelebileceğini de belirtti. Bugün sizlere dış basına göre Türkiye - ABD ekonomi savaşının sonuçlarını ve Türkiye askeri gücünün orta doğudaki öneminden bahsedeceğiz.

Türkiye Yeni Yollar Arıyor

Business Insider, The Verge gibi Amerika menşeili basınlara göre Türkiye, ABD’den uzaklaşarak kendine yeni ittifaklar arıyor. Normalde NATO’nun en büyük ekonomik ve askeri güçlerinden biri olan Türkiye’yi kaybetmek üzere olduklarını belirten ABD basınına göre ülkemiz şu sıralar Rusya, Çin ve İran’la yakın ilişkiler kuruyor. Trump’ın çıkışının Türkiye’ye zarar vermekten çok Amerika’nın ortadoğu'daki stratejik üstünlüğü kaybetmesine neden olacağı nedeniyle ABD’ye zarar verdiğini belirten basın, Trump’ın para birimini kullanarak bir ülkeye (üstelik müttefik) yaptırım uygulamanmasına da oldukça karşı.

Avrupa da Türkiye’nin Yanında

Genelde her konuda ABD’ye destek veren Avrupa Birliği ülkeleri, dış basına göre Türkiye yüzünden karşı karşıya gelmiş olabilir. Türkiye bir AB ülkesi olmasa dahi, ikili ilişkiler konusunda her zaman önemli bir ülke konumunda yer alıyor. Avrupa’nın orta doğu ile olan ilişkisini kurmada önemli bir noktada olan Türkiye’nin ekonomik olarak bir buhran yaşaması Avrupa’yı da zor durumda bırakacaktır. Çünkü Türkiye’nin dış borcu genel anlamda Avrupa ile olduğu için Amerika’nın uyguladığı yaptırımlar dolaylı olarak Avrupa’yı da etkiliyor.

İran ve Katar’la olan yakınlaşmaya da değinen dış basın, Türkiye’nin iki kıtayı birbirine bağlayan bir konumda olduğu kadar Rusya, İran, AB ve Orta Doğu ile sınırı ve bağlantısı olmasından dolayı stratejik konumunun önemini değindi. ABD’nin 50 adet nükleer bombasını Türkiye’de bir üste tuttuğunu hatırlatan dış basın, eğer kriz çözülmezse Türkiye’nin ABD’ye ait bu üssü kapatmayı düşündüğünü ve NATO’dan çıkacağını da ekledi.

Türkiye’nin Askeri Gücü

Türkiye, stratejik anlamda çok önemli bir konumda yer almasının yanında askeri olarak da çok güçlü bir müttefik. Kara kuvvetleri başta olmak üzere ortadoğu'nun en güçlü askeri gücüne sahip olduğu belirtilen Türkiye’nin ABD için bu açıdan da çok önemli olduğunu vurguluyor. Business Insider, Türk ordusu için Avrupa’nın ayakta duran en güçlü ordusu olduğunu ve bu ordunun bu yaptırımlar sonucunda İran’a doğru kaydığını belirtti.

ABD Bundan Ne Kazanıyor?

Dış basına göre ABD doları kolaylıkla Türk Lirasını ezebilir, ancak bunun ABD’ye herhangi bir yardımı olmayacağı gibi stratejik anlamda en güçlü müttefiklerinden birini en güçlü rakibi ve en sevmediği iki ülke olan Rusya ve İran’a kaptıracak. Bunun dışında, Trump'ın istediğini yaptıramamış olması dünya genelinde ABD'nin itibarını önemli ölçüde zedeledi.

Görüldüğü üzere ABD basını dahil olmak üzere tüm dünya bu ekonomik savaşta Trump’ın yanlış bir karar verdiğini söylüyor. İlerleyen günlerde Trump yaptığı şeyin farkına varır ve ilişkileri düzeltmeye çalışır mı, yoksa olaylar iyice büyüyerek İncirlik Üssü’nün kapatılıp Türkiye’nin NATO’dan çekilme kararı almasını sağlar mı, tüm bunları zaman gösterecek. Her halükarda Türkiye, dünya gücünü dengeleyici bir noktada bulunacak gibi duruyor.