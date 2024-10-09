Bilim insanları, diş fırçalarında ve duş başlıklarında 600'den fazla virüs türü keşfetti. Neyse ki bu virüslerin insanlara zararlı olmadığı ifade edildi.

Diş fırçalarını ve duş başlıklarını her gün düzenli olarak kullanıyoruz. Peki milyarlarca insanın hayatında önemli yer edinen bu ürünlerin içinde neler var düşünmüş müydünüz? Yeni bir araştırma, bu konuyu aydınlatıyor. Sonuçlar başta kulağa korkutucu gelse de aslında öyle değil.

Frontiers in Microbiomes üzerinden yayımlanan araştırmada, diş fırçaları ve duş başlıklarında 600’den fazla bakterileri enfekte eden virüslere ulaşıldı.

Neyse ki insanlara zararlı değiller

Uzmanlar, bu korkutucu sonuçların ardından içinizi rahatlatacak bir açıklama da yaptılar. Öyle ki keşfedilen virüslerin insanlara herhangi bir zararının olmadığını belirttiler. Aslında diş fırçası gibi günlük kullandığımız ürünlerde bakteri dolu olduğu biliniyordu. Ancak virüsler hakkında pek bilgi yoktu. Yeni çalışma da bunu aydınlatmaya yönelik.

Uzmanlar, ABD’de yaşayan insanlardan alınan 92 duş başlığı ve 36 diş fırçasının incelenmesiyle keşfedilen virüslerin önemli bir çoğunluğunun daha önce hiç görülmemiş türler olduğunu belirtti. Diş fırçalarında duş başlıklarına kıyasla daha fazla bulunduklarını da eklediler.

Bu tarz virüsler, bir bakterinin moleküler mekanizmasını ele geçirerek kendi kopyalarını yapabiliyor ve bakterileri öldürebiliyor. Bir diğer senaryoda ise bakterilerin davranışlarını değiştirebiliyorlar. Uzmanlar, virüsleri inceleyerek ilaçlara dayanıklı bakterileri öldürmenin yeni yollarını keşfedebileceklerine inanıyorlar.