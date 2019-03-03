Diş Fırçanızda Bulunması Muhtemel 7 İğrenç Şey

Diş sağlığımızı korumak için kullandığımız diş fırçaları, aslında çok büyük sağlık sorunlarına yol açabilecek bakterileri üzerinde barındırıyor. Diş fırçanıza artık farklı bir gözle bakmanıza yol açacak haberimizde fırçalar üzerinde sık rastlanan mikroorganizmalara göz atacağız.

Uzmanlar tarafından yapılan "Dişler, günde iki kez düzenli olarak fırçalanmalı" ya da "Diş fırçaları, en geç 3 ayda bir yenisiyle değiştirilmeli" uyarılarına daha önce hepimiz şahit olmuşuzdur. Peki bu uyarılarda belirtilenleri uygulamak, gerçekten sağlıklı dişlere kavuşmamızı sağlıyor mu? Elbette bu detaylar dışında dikkat etmemiz gereken daha birçok nokta var.

Diş fırçaların temizliği de dikkatli olmamız gereken noktalardan biri. Uzmanlara göre dişler fırçalandıktan sonra fırça, üzerinde macun kalmayacak şekilde suyla temizlenmeli ve temiz bir ortamda saklanmalı. Bu önerinin altında yatan sebep, diş fırçalarının birçok mikroorganizmaya ev sahipliği yapıyor olması. Listemizdeki iğrenç şeyleri görünce her seferinde tek kullanımlık fırçalar tercih etmeye başlayabilirsiniz.

1. E. coli bakterisi

Özellikle tuvaletlerden yayılan bu bakteri, diş fırçanız tuvalete yakın bir bölümdeyse muhtemelen sizin de diş fırçanızda bulunuyor. Alabama Üniversitesi’nden Maria Geisinger'a göre E. coli bakterisi sindirimle alakalı hastalıklara yol açabiliyor. Ortalama 3 ayda diş fırçalarında kolonileşebildiği tespit edilen bu bakteriler, genellikle fırçaların dip bölgelerinde barınıyor. E. coli'nin kolonileşmesinin önüne geçmek için diş fırçalarınızı her kullanımdan sonra iyice temizlemelisiniz.

2. Staphylococcus aureus bakterisi

Açık yaralardan vücudumuza giren Staphylococcus aureus bakterisi, solunum sisteminde belli hasarlara yol açabiliyor. Antibiyotiğe direnç gösteren MRSA enfeksiyonlarıyla ilişkili olduğu belirtilen bu bakterinin diş fırçalarında görülme sıklığı diğerlerine göre daha az olsa da sebep olabileceği rahatsızlıklar dikkate alındığında Staphylococcus aureus oldukça büyük bir tehdit.

3. Streptococcus mutans bakterisi

Ağız boşluğunda bulunan ve diş çürüğü oluşumunda etkili olan Streptococcus mutans bakterisi, diş fırçasında bulunması durumunda adeta fırçanın işlevini yerine getirmemesine neden oluyor. Elbette bu bakteriden de korunmanın yolu belirtilen aralıklarla diş fırçanızı değiştirmek ve fırça temizliğine özen göstermek.

4. Yiyecek kalıntıları

Tabii ki yiyecek kalıntılarını bakterilerle aynı kategoriye koyamayız fakat yapılan araştırmalarda diş fırçalarında kalan yemek kalıntılarının birçok bakterinin oluşmasına sebep olduğu tespit edilmiş. Uzmanlar yemek kalıntılarından korunmak adına dişlerin özenle fırçalanmasını ve kalıntıların etkilerini en aza indirmek için ağız bakım sıvılarını kullanmamızı tavsiye ediyor.

5. Pseudomonas aeruginosa ve Lactobacillus bakterileri

Genellikle hastane ortamında bulunan bu iki bakteri, zatürre gibi hastalıklarla ilişkilendiriliyor. Lactobacillus, iyi huylu bir bakteri olarak nitelendirilse de diş çürüklerinde etkili olduğu biliniyor. Yıpranmış diş fırçalarında gelişebilen bu bakterilerden korunmanın en etkili yolu, 3 ayda bir diş fırçalarımızı değiştirmek.

6. Herpes Simpleks Tip 1 virüsü

Uçuğa sebep olan virüs olarak bilinen Herpes Simpleks, birden fazla diş fırçasının aynı yerde saklanması durumunda kolayca diğer fırçalara bulaşabiliyor. Uzmanlar, uçuk hastalığı geçiren kişilerin kullandığı fırçayı gecikmeden değiştirmesi uyarısında bulunuyor.

7. HPV virüsü

Diş fırçalarında yaygın olarak görülen bir diğer virüs de bazı kanser türleriyle bağlantılı olduğu bilinen HPV virüsü. Tıpkı Herpes Simpleks gibi tükürük ile bulaşabilen bu virüsten korunmak için, diş fırçamızı kimseyle paylaşmamalı ve fırçaları steril bir ortamda saklamalıyız.

Diş fırçalarında görülebilen iğrenç şeyleri sizlerle paylaştığımız haberimizin sonuna geldik. Listedekiler dışında diş fırçalarında bazı mantar türlerine ve kana rastlandığını da ekleyelim. Mikroorganizmaların oluşturduğu tehlikeleri dikkate aldığımızda, sağılığımızı korumak adına uzmanların uyarılarına dikkat etmemiz gerektiği sonucuna ulaşabiliriz.