  • Diş Fırçası Kabı Olarak Kullanılan Kap, 4 Bin Yıllık Çıktı

Diş Fırçası Kabı Olarak Kullanılan Çömlek, 4 Bin Yıllık Çıktı

2 dk okuma süresi
9
7
3
0
0
İngiliz vatandaşı Karl Martin'in bir bitpazarından 5 dolara alıp yıllardır diş fırçası kabı olarak kullandığı çömlek 4 bin yıllık çıktı. Bunu öğrenen Martin ise, kabı 100 dolara sattı.

LiveScience'tan aktarılan bilgiye göre bir antilobun resmi ile süslenmiş olan toprak kap, 5 yıl önce Karl Martin'in bir bahçe satışında dikkatini çekmişti. Eserle beraber bir başka kabı yaklaşık 5 dolara alan İngiliz, birkaç yıl sonra müzayede evinde işe girdi.
İLGİLİ HABER

MEB, Tarihi Eserlerin Korunması İçin İlk Restorasyon Konservasyon Laboratuvarı Kurdu

Müzayedeler süresince açık artırmaya çıkan çömleklerden bazılarının evinde kullandığı diş fırçası kabına benzediğini fark eden Martin, şu açıklamaları yaptı: "Resimlerin stili aynı görünürken benzer şekilde boyanmış hayvan figürlerine sahipti."

Evindeki çömleği Hansons Müzayede Evi Eski Eserler Müdürü James Brenchley'e gösteren İngiliz, Brenchley'in kabı incelemesinden sonra tarihinin MÖ 1900'lü yıllara dayandığını ve Afganistan'dan geldiğini öğrendi. Martin, "Bu da 4000 yıl anlamına geliyordu; İsa'nın doğumunun 2 bin yıl öncesi. Bu gerçekten olağanüstü. Böyle bir eserin bir bahçe satışına nasıl çıkabildiğini hiçbir zaman anlayamayacağım." sözlerini sarf etti.
İLGİLİ HABER

Antik Medeniyetler Tarihi 1. Bölüm: Stadyumlarda İnsan Kafasıyla Top Oynayan MAYALAR

James Brenchley, kabın Bronz Çağ'da Güney Asya'nın kuzeybatı bölgelerinde gelişen İndus Vadisi Harappa uygarlığına ait olduğunu düşünüyor. İndus, Antik Mısır ve Mezopotamya ile beraber Eski Dünya'nın üç önemli medeniyet beşiklerinden biriydi.

Kaynak : https://tr.sputniknews.com/avrupa/201812091036543945-yillardir-dis-fircasi-kabi-olarak-kullandigi-comlek-4bin-yillik-cikti/
Etiketler: diş fırçası, tarihi eser
9
7
3
0
0
Emoji İle Tepki Ver
9
7
3
0
0