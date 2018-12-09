Diş Fırçası Kabı Olarak Kullanılan Kap, 4 Bin Yıllık Çıktı

İngiliz vatandaşı Karl Martin'in bir bitpazarından 5 dolara alıp yıllardır diş fırçası kabı olarak kullandığı çömlek 4 bin yıllık çıktı. Bunu öğrenen Martin ise, kabı 100 dolara sattı.

LiveScience'tan aktarılan bilgiye göre bir antilobun resmi ile süslenmiş olan toprak kap, 5 yıl önce Karl Martin'in bir bahçe satışında dikkatini çekmişti. Eserle beraber bir başka kabı yaklaşık 5 dolara alan İngiliz, birkaç yıl sonra müzayede evinde işe girdi.

Müzayedeler süresince açık artırmaya çıkan çömleklerden bazılarının evinde kullandığı diş fırçası kabına benzediğini fark eden Martin, şu açıklamaları yaptı: "Resimlerin stili aynı görünürken benzer şekilde boyanmış hayvan figürlerine sahipti."

Evindeki çömleği Hansons Müzayede Evi Eski Eserler Müdürü James Brenchley'e gösteren İngiliz, Brenchley'in kabı incelemesinden sonra tarihinin MÖ 1900'lü yıllara dayandığını ve Afganistan'dan geldiğini öğrendi. Martin, "Bu da 4000 yıl anlamına geliyordu; İsa'nın doğumunun 2 bin yıl öncesi. Bu gerçekten olağanüstü. Böyle bir eserin bir bahçe satışına nasıl çıkabildiğini hiçbir zaman anlayamayacağım." sözlerini sarf etti.

James Brenchley, kabın Bronz Çağ'da Güney Asya'nın kuzeybatı bölgelerinde gelişen İndus Vadisi Harappa uygarlığına ait olduğunu düşünüyor. İndus, Antik Mısır ve Mezopotamya ile beraber Eski Dünya'nın üç önemli medeniyet beşiklerinden biriydi.