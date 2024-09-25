Diş macunları hem tüp hem karton kutu olmak üzere iki farklı ambalajda satılıyor ve bunun inanılmaz çevresel etkileri var. Peki bunun sebebi ve yol açtığı sonuçlar neler?

Daha önce üstüne düşündünüz mü bilmiyoruz ancak diş macunları, tüpün dışında ekstra bir kutuya daha koyuluyor. Saçma geliyor değil mi?

Ekstra kutular, ürünü daha maliyetli yapmasına rağmen neden böyle satıldığına ve tahmin edebileceğinizin ötesindeki etkilerine bir göz atalım.

Çünkü böyle daha iyi görünüyor desek…

Diş macunlarını sadece tüplü hâliyle düşündüğünüzde raflarda güzel görünmeyeceği akıllara gelebilir. Kutular, estetiğe hitap ediyor da diyebiliriz.

Buna ek olarak, ürünün raflara gelene kadarki taşıma esnasında ortaya çıkabilecek zararları engellediği; ışık, darbe, sıcaklık ve diğer faktörlere karşı diş macununu koruduğu söyleniyor.

Son olarak, kutu ambalaj; ürünün daha kaliteli olduğu algısını yaratır ve tüketicilerde yüksek bir değer algısı oluşuyor.

Hepsini düşününce kafamızda biraz olsun makul bir zemine oturuyor ama yeterince tatmin edici değil gibi. Üstelik çevreye verdiği zarar da cabası.

Biraz da azımsanamayacak çevre zararını konuşalım.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün yazısını aktaracak olursak:

Türkiye'de yılda yaklaşık 816 ton gereksiz diş macunu kutusunun çevresel zararları

13.827 adet ağaç kesilmesi

adet ağaç kesilmesi 29. 376 ton CO2'nin atmosfere salınması

ton CO2'nin atmosfere salınması 217.872 kg havayı kirleten gaz atmosfere yayılması

kg havayı kirleten gaz atmosfere yayılması 428.000 litre fosil yakıt tüketilmesi

litre fosil yakıt tüketilmesi 69.360 m2 ormanlık alanın tahrip edilmesi

m2 ormanlık alanın tahrip edilmesi 21.216.000 ton ila 31.000.000 ton arası temiz su israf edilmesi ve kirletilmesi

ton ila ton arası temiz su israf edilmesi ve kirletilmesi 3.264.000 kWh elektrik enerjisi tüketilmesi (816 adet ailenin 19 aylık elektrik tüketimine eşit)

İzlanda’da diş macunları kutusuz satılmaya başladı.

Dünyanın en çevreci ülkelerinden İzlanda’da bunun önüne geçmek için seneler önce adım atıldı. Bazı markalar, kutusuz diş macunları üretiyor. Tüketiciler de bu ürünlere yönelerek pazardaki kutusuz diş macununun %90’ın üstüne çıkmasını sağladı.

Üstelik herhangi bir zararının olmadığı da kanıtlanmış oldu. Almanya gibi başka ülkeler de aynı uygulamayı yavaş yavaş hayata geçiriyor.

İşte küçücük adımlarla kocaman etkiler yaratmak bu kadar kolay… Sadece bireysel alışkanlıklarımızı değiştirmemiz yeterli!

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