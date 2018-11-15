Oyuncuların oyun oynarken haberleşmek için en çok kullandığı platform olan Discord, geçen ay oyuncuların kullanımına sunduğu oyun mağazasına erken erişimdeki oyunları da ekledi.

Erken erişimin ilk olarak Steam tarafından ortaya atılmasıyla kullanıcılar tarafından büyük ilgiyle karşılanan Erken Erişim (Early Access), oyuncuların oyun daha piyasaya sürülmeden oyunu deneyimlemesini sağlarken aynı zamanda oyun yapımcılarının, oyunda bulunan hataları düzeltmelerini ve oyunculardan gelen geri bildirimler doğrultusunda iyileştirmeler yapmalarını sağladı.

Oyuncuların oyun içindeyken haberleşme amacıyla, oyun dışında ise sohbet etme amacıyla kullandığı Discord, birçok Twitch yayıncısının da sunucu açmasıyla oldukça kalabalık/keyifli bir yer haline geldi. Aynı zamanda Origin gibi aylık abonelik üzerine birçok oyuna erişim imkanını kullanıcılarına Discord Nitro hizmetiyle 9.99$'a sağlayan Discord, - Twitch ve Fortnite'ın büyük katkısıyla - sadece bir yıl içerisinde, sahip olduğu kullanıcı sayısını 3 katına katlamıştı.

Steam'den sonra kendi oyun mağazasını açan Discord, diğer oyun sağlayacılarında bulunan Erken Erişim özelliğine nihayet sahip oldu. Daha oyun mağazasını açmasının üzerinden yeni yeni bir ay geçerken Discord, kullanıcılarını piyasaya sürülecek oyunlarla erkenden buluşturmayı hedefliyor.