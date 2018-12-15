Discord'un Yeni Mağazasında Komisyonlar Çok Düşük Olacak

Oyuncu sohbet uygulaması Discord, yeni bir oyun dağıtım sistemi üzerinde çalıştığını ilk olarak Ağustos ayında duyurmuştu. Mağazanın detayları yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Çok uzun yıllardır Steam’in dominasyonunda olan dijital oyun dağıtımı sektörüne yeni bir firma giriş yapıyor: Discord. Discord’un ilk aşamadaki stratejisi ise düşük fiyat stratejisi uygulamak.

İlk aşamada piyasada tutunmak ve ciddi bir pazar payı elde etmek isteyen firma, komisyon oranlarının yüzde 10 olacağını açıkladı. Steam’de bu oran yıllardır %30’da sabitti. Daha büyük üreticilerin daha az komisyon ödeyeceği bir modele geçen Steam’in bu değişikliğinden hemen sonra Epic Games komisyonları yüzde 12’ye indirdiğini açıklamıştı.

Discord’dan yapılan açıklamada kullanıcı sayısı bilgisi de güncellendi. Mayıs ayında 130 milyon olan aktif kullanıcı sayısı şu anda 200 milyonu bulmuş vaziyette. Hali hazırda bir oyuncu komünitesi bulunan Discord, iyi bir fırsat yakalamış durumda.

Discord’un şirket blogunda yer alan açıklamada, şirket yönetiminin komisyonlar konusundaki düşüncesi ise şöyle özetlenmiş:

“Neden oyunların dağıtımı %30’a mâloluyor? Geliştiricilerin kendi mağazalarını ve uygulamalarını yapmalarının sebebi bu mu? 2018 yılında oyun dağıtımı %30’a mâlolmuyor.”

Steam’in amacı, büyük üreticileri elinde tutmak. Indie oyun yapımcıları ise şirketin politikasından pek de memnun değiller. Daha kalabalık ve daha pahalı bir platform kullanmak, her Indie üreticisinin göze alacağı bir şey değil. Discord bu noktada oldukça dikkat çekici bir alternatif, ancak Indie alanında onları da çok ciddi bir rekabet bekliyor.