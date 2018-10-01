Dişinizi Fırçalamayı Aniden Bırakırsanız Ne Olur?

Çoğu kişi düzenli olarak dişleri fırçalamayı önemsemez. Fakat dişleri fırçalamamak, sandığınızdan çok daha büyük sağlık sorunlarına neden olabilir.

Hayatta kalmamız için gerekli enerjiyi besinlerden, besinleri ise ağız yolu ile vücudumuza alırız. Dolayısı ile ağzımız, bakteriler açısından besin olarak gerçek bir hazinedir. Düzenli olarak dişlerimizi fırçalayarak ağzımızda kalan besin kalıntılarını yok edebilir, bakterilerin ağzımızda kuracağı kolonilerin önüne geçebiliriz.

Günlük diş fırçalama rutini birkaç dakikayı geçmiyor olsa da çoğu kişi dişlerini düzenli olarak fırçalamıyor. Bunun en büyük nedeni ise insanların, dişlerini düzenli olarak fırçalamadıkları takdirde ne boyutta sağlık sorunları ile karşılaşacaklarını bilmemeleri. Bu sağlık sorunlarının başrolünde ise Streptokok adlı bakteri yer alıyor.

Streptokok, ağzımızda kalan protein ve şeker artıkları ile beslenmektedir. Beslendiği sırada dişlerinizin üzerinde ince bir madde bırakır. Sonuç olarak ise hücrelerin birbirine ve/ya da bulundukları yüzeye yapıştıkları bir mikroorganizma kümesi Biofilm oluşur. Biraz Biofilm sizi rahatsız etmeyebilir fakat hayatınız için gerçek bir tehdit oluşturuyor.

Dişlerinizi fırçalamadığınız her gün, ağzınızdaki bakteri miktarı artış gösterir. Bakteriler arttıkça da diş etleriniz hassaslaşır, kolay tahriş olur ve kanamaya başlar. Ancak bu yalnızca bir başlangıç. Enfeksiyon kısa süre içinde bağışıklık sisteminizi etkilemeye başlar ve ağzınızdaki bakterilerin vücudunuzu ‘bozduğunu’ fark edersiniz.

Dişlerinizi fırçalamadığınız 6 ay-1 yıllık süre içinde doku ve kemik kayıpları baş gösterecek. Bu noktada artık iltihaba sahip değilsiniz. Fakat daha kötü bir şeyle karşı karşıyasınız; periodontal hastalık. Sassas, şişmiş, kırmızı, kanayan diş etleri ve buna eşlik eden diş duyarlılığı, dişlerde sallantı ile ağız kokusu ile kendini gösteren periodontal hastalık, diş kayıplarına, kalp krizi, felç, diyabet, solunum yolu hastalıklarının gelişmesinde ve erken doğum ya da düşük doğum yapılmasına neden olabilir.

Araştırmalara göre dişlerini düzenli olarak fırçalamayan kişilerin böbrek hastalıklarına yakalanma ihtimali 4.5 kat, bunama sorunları yaşama ihtimali %65 daha fazladır. Ayrıca yine araştırmalara göre dişleri düzenli olarak fırçalamamak, bazı kanser türlerinin tetiklenmesine neden olabiliyor. Bunlara ek olarak düzenli olarak dişlerinizi fırçalamadığınızda 50-64 yaş aralığında dişlerinizin tümünü kaybetme ihtimaliniz son derece yüksektir.