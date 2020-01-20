Disintegration’ın Kapalı Betası 28 Ocak’ta Başlıyor

Halo'nun yaratıcılarından gelen yeni nesil FPS oyunu Disintegration, 28 Ocak 2020'de kapalı beta ile oyuncuların beğenisine sunulacak. Oyuncular, kapalı beta boyunca oyunda yer alacak olan 3 farklı moddan 2'sini deneme şansı yakalayacaklar.

Efsane RPG oyunu Halo’nun yaratıcısı Marcus Lehto’nun yeni bir FPS oyunu üzerinde çalıştığını biliyorduk ancak oyun hakkında çok fazla detay bulunmuyordu. Şimdiyse Lehto’nun stüdyosu V1 Interavtive’in geliştiriciliğini üstlendiği yeni nesil FPS oyunu Disintegration hakkında daha fazla bilgiye sahibiyiz.

Halo gibi günümüzde dâhi ilgi gören bir oyunu ortaya çıkaran isim tarafından geliştirilen Disintegration, önümüzdeki günlerde kapalı betada oyuncuların beğenisine sunulacak. Oyuncular, kapalı beta boyunca oyunda yer alacak olan 3 moddan 2’sine erişim sağlayabilecekler. Bu modlar, oyunun tam sürümünde de mevcut olacak.

Disintegration, 28 Ocak’ta kapalı beta ile oyuncularını bekliyor olacak:

28 Ocak günü kapalı betada oyuncuları ağırlayacak olan oyun, o gün Türkiye saati ile 19.00 ile 22.59 arasında ve ertesi gün de yine aynı saatlerde açık kalacak. Bununla birlikte oyunculara bir başka sürprizi daha olan Disintegration, 31 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında açık betada olacak. Oyunculara her iki betada da üç çoklu oyuncu modu sunulacak.

Bu modlardan kısaca bahsetmemiz gerekirse ilk mod olan Control’de oyuncular, pek çok oyundan bildiğimiz bir oyun deneyimini yaşayacaklar. Bu modda oyunculara düşen görevse haritada yer alan önemli noktaları düşmanlara kaptırmamak ve en çok puanı toplamaya çalışmak. Bir diğer mod olan Retrieval’a gelecek olursak burada bir takım savunma yaparken diğer takımsa yük teslimatını gerçekleştirmeye çalışacak.

2020 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen Disintegration, PS4 ve Xbox One konsolları ile PC platformu üzerinden oynanabilir olacak. Henüz satışları başlamayan oyunun Steam sayfasına ulaşmak için bu bağlantıyı kullanabileceğinizi de hatırlatalım. Son olarak sizce Disintegration nasıl bir oyun olacak? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.