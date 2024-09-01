Dışişleri Bakanlığı, bir dijital platformda ekrana gelecek olan Famagusta dizisine tepki gösterdi.

1974 yılının 15 Temmuz'unda Kıbrıs'ta Yunanistan destekli darbe ile birlikte Rumlar, III. Makarios'u devirmiş ve yönetimi devralmıştı. Sonrasında da darbe yönetiminin adadaki Türklere yönelik tutumu, Kıbrıs Barış Hârekatı'nın başlamasına neden olmuştu. Türkiye, Zürih ve Londra Antlaşmaları'nın dördüncü maddesine dayanarak hârekata başlamıştı.

Bir yayın platformunun yeni dizisi Famagusta, "Türkiye'nin adayı işgali sırasında ve sonrasında 1974 olaylarını" konu alan bir yapım olarak tanıtılıyor. Öte yandan dizide Türk askerleri oldukça vicdansız ve çarpıtılmış bir şekilde anlatılıyor. Yapım, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtmasıyla Türk izleyicilerden ciddi bir tepki gördü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

Dışişleri Bakanlığı'nın resmî X hesabından yapılan paylaşımda, "Dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Famagusta' adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir." ifadesi kullanıldı. Paylaşımda ayrıca dizinin, 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık teşkil ettiği de belirtildi.

Bakanlık, "Gerçekleri olduğundan farklı yansıtmaya dönük bu tip nafile girişimler, Milli davamız Kıbrıs konusundaki mücadele azmimizi daha da güçlendirmektedir. Kıbrıs gazilerimizi saygı, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." açıklamasında bulundu.

Famagusta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan Gazimağusa'nın eski adıydı. ,