Disney, Aladdin'in Devam Filmi İçin Çalışmalara Başladı

Disney, bir çizgi film efsanesi olan Aladdin’i, geçen sene gerçek bir sinema filmi olarak sunmuştu. Önemli bir gişe başarısı yakalanmasının ardından Disney, şimdi ikinci Aladdin filmi için hazırlıklara başladı.

Disney, daha önce çizgi film olarak yayınladığı hikayelerin filmlerini yapmak konusunda yıllar içinde büyük bir başarı yakaladı. Disney’in çizgi filmin ardından sinema filmi ile de başarı kazandığı hikayelerden biri de Aladdin oldu. İyi bir uyarlama olarak beyaz perdeye taşınan Aladdin, gişede önemli bir başarı kazandı.

Ortaya çıkan yeni haberler Disney’in Aladdin’in şehri Agrabah’a geri dönmeye karar verdiğini gösteriyor. İkinci Aladdin filmi için hazırlıklara başlayan Disney, filmin senaryosunu John Gatis ve Andrea Berloff’un yazmasına karar verdi.

John Gatis ve Andrea Berloff tarafından kaleme alınacak yeni Aladdin filmi, tamamen orijinal bir hikaye olacak. 1994 ve 1996 yıllarına çizgi film olarak sinemada gösterilen The Return of Jafar ve Aladdin and the King of Thiecves gibi filmlerin hikayesi, yeni film için kullanılmayacak.

İkinci Aladdin filmi için ilk filmin yönetmeni olan Guy Richie’nin yeniden görev alıp almayacağı belli değil. Ama filmin oyuncularından Stars Mena Massoud, Naomi Scott ve Will Smith’in yeni Aladdin filminde yeniden rol almaları bekleniyor.