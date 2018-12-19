Disney, İlk Defa Bir Kısa Filmi Ücretsiz Olarak Sundu

Pixar ile unutulmaz işlere imza atmayı başaran Disney, 'Boa' isimli kısa filmi YouTube kanalına yükledi.

Disney, periyodik olarak yayınladığı koleksiyon serisi Pixar Short Films Collection: Volume 3'ün piyasaya çıkışını oldukça hoş bir jestle kutladı. Pixar, şu ana dek yaptıkları en iyi kısa film olduğunu düşündükleri Boa'yı YouTube üzerinden ücretsiz sundu.

Yayınlanan kısa film Çin'de geçiyor olsa da herhangi bir şekilde diyalog içermiyor. Oldukça harika bir atmosferi olan bu 8 dakikalık yapımı izlemenizi tavsiye ediyoruz.

Ünlü yönetmen Domee Shi'nin yönettiği Boa, 2019'da esecek olan Disney - Pixar rüzgarı için bir ara sıcak niteliği taşıyor. Özellikle Toy Story 4 ile gişe rekorlarını alt-üst etmesi beklenen Disney'in yanı sıra Walt Disney'in de Alaaddin ve The Lion King gibi bombaları olacak. Önümüzdeki yıl animasyon severler için çok keyifli geçeceğe benziyor.