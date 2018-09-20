Disney'den Star Wars Hayranlarını Üzecek Açıklama

Disney, yeni Star Wars filmleri ile ilgili yeni bir karar aldı ve bu karar kimi Star Wars hayranlarını hayli üzecek.

Disney, Star Wars filmlerini kendi etiketiyle izleyiciye sunmaya başladığı günden beri seriyle ilgili enteresan bir yol denedi. Her sene yeni bir Star Wars filmi haberi almaya başladık ve ilk başta bu bizi heyecanlandırsa da art arda gelen filmlerin hızına yetişemez olduk. Evet Star Wars'ı çok seviyoruz ve bu genişlemeyle kusursuz şekilde açık evrende geçen hikayelerin hepsi bizi heyecanlandırıyor ama Disney biraz fazla hızlı ilerlemeye çalıştı ve bu da ters tepti.

Serinin son filmi olan ve aslında belki de en çok özlenen karakterlerden birini anlatan Solo: A Star Wars Story, bunun etkisini en net hissettiren yapım oldu. Gişede adeta çakılan film, büyük hayal kırıklığı yarattı. Disney de bu son olaydan sonra dersini almış olacak ki 'Star Wars filmlerini daha yavaş çıkarma' kararı aldı.

Disney CEO'su Bob Iger de konuyla ilgili olarak, filmlerin yayınlanma tarihlerine ve aralıklarına karar verenin kendisi olduğunu ve bu konuda hata yaptığını da kabul ettiğini söyledi. Iger aynı zamanda yeni filmler yapmaya devam edeceklerini de belirtti ancak bu filmlerin eskisinden çok daha seyrek olacağını da ekledi.

Aslında bu kararın hem Disney için hem de izleyiciler için oldukça yerinde olduğunu söyleyebiliriz. Böylece yeni hikayeler için daha fazla merak büyütmüş oluruz ve belki de izlediğimiz eserler, üzerinde daha fazla çalışılmış olur. Tabii yine de daha çok Star Wars filmi bekleyen ve keyif alanlar için bu haber üzücü ancak Disney de bu kararı ne kadar uygulayabilecek, sonuçta o kısmı da belirsiz.