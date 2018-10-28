Jack Sparrow Severleri Üzecek Karayip Korsanları Açıklaması

Karayip Korsanları serisinin ve özellikle Jack Sparrow karakterinin hayranlarını üzecek bir haberimiz var.

Karayip Korsanları serisinin ilk filmi 2003 senesinde vizyona girdiğinden beri, filmler özellikle Jack Sparrow karakteri ile hayli sevilmişti. Aradan geçen 15 sene boyunca toplamda 5 film vizyona girdi fakat son filmler, ilk filmler kadar başarılı değildi. Serinin son filmi de ne yazık ki beklenen başarı oranının hayli altında kaldı ve bu durum Disney'i seride büyük değişikliklere yönlendirdi.

Disney, serinin yeni bir kadro ile yeniden çekileceğini açıkladı. Hatta gelen ilk bilgilere göre senaryo ekibine kadar ciddi değişiklikler yapılacak ve yeni senaryo ekibinde Deadpool ekibinde isimler yer alacak. Ancak üzücü haberlerde var. Disney, yeni seride Johnny Depp'in yer almayacağını açıkladı.

Yeniden çekimde Jack Sparrow karakterini canlandıracak isim Johnny Depp olmayacak. Bunun en büyük gerekçesinin ise Johnny Depp'in artık 55 yaşında olması olduğu düşünülüyor. Depp'in yerine kimin geleceği ise henüz bilinmiyor. Serinin en sevilen karakterlerinden birinde böylesine büyük bir değişikliğe gitmek iyi mi yoksa kötü mü olacak kestirmek güç ancak filmlerin yeniden çekimlerinden genellikle beklenen başarının elde edilemediği de bir gerçek.