Disney'den Star Wars Hayranlarını Sevindirecek Haber

Disneyland ve Disney World tema parklarına, Star Wars deneyimini aktif olarak katılarak yaşamanızı sağlayacak yenilikler geliyor. Yeniliklerle birlikte, siz de uzay gemilerini kontrol eden bir pilot olabileceksiniz.

Disneyland, dünyanın neresinden olursa olsun hemen hemen her çocuğun hayallerini süsleyen, bunun yanı sıra yaşları büyük olsa da içindeki çocuk hiç ölmeyenler için de bir o kadar eğlenceli bir yer. Her sene milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen ünlü tema park, çok sevilen nostaljik karakterlerinin sergilendiği bölümlere yenilerini ekleyerek çok daha geniş kitlelere hitap etmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz senelerde, "Star Wars" karakterlerinin parkta yer alacağı haberi büyük heyecan yaratmıştı. Film, Disneyland içerisinde tamamen kendine ait bir bölüme sahip olacak ve ziyaretçilere uzayın derinliklerindeki heyecanı tatma imkanı verecekti. Disneyland'de kurulan Star Tours (Yıldız turları) ilk etapta tam olarak kişilerin interaktif olarak katılabildiği etkinlikler içermiyordu. Yine de bu şekliyle bile Star Wars hayranlarının yoğun ilgisini kazanmıştı.

Disney 2019 yılı için Star Wars hayranlarına müjdeyi verdi; Star Wars evreninin genişletileceğini ve "Milenyum Falcon" gibi uzay gemilerinin kontrol edilebilir şekilde hayranlarıyla buluşacağının haberini paylaştı. Şirket, serinin sevenlerinin bu deneyimi hayal edebilmeleri için de hazırladıkları bir videoyu paylaştı.

Disney şimdilik uzay gemilerinde yer alacak kişilere ne kadar sorumluluk verileceği veya kişilerin vereceği komutların uzay gemisinin programını ne kadar etkileyeceğini açıklamadı. Milenyum Falcon'un içinde galaksileri keşfedebilmek, geminin pilotu veya mühendisi olmak ve heyecan verici görevlere katılabilmek için 2019 senesinin yaz ayını beklemek gerekiyor.