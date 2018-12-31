Disney Filmlerine Taş Çıkaran, Fan Yapımı Darth Vader Filmi

Star Wars evreninin en ikonik karakterleri arasında yer alan Darth Vader’ın hayatını anlatan, hayranlar tarafından yapılmış Star Wars serisi Vader, ilk bölümüyle beraber internette viral haline geldi.

Star Wars denince çoğu kişinin aklına ilk olarak Darth Vader geliyor. Karakter o kadar büyük bir popüler kültür ikonu ki hemen her şeyin üstünde miğferini görmek mümkün. Bu kadar büyük bir kültür ikonunun hayran yapımlarına konu olmaması düşünülemez.

The Star Wars Theory tarafından yapılan hayran filmi, Lucasfilm’in politikaları çerçevesinde herhangi bir reklam içermeyen ya para kazanma amacı gütmeyen şekilde yapıldı. Bunun anlamı da kanser eden reklamlarla muhatap olmadan keyifle izlenebilen bir YouTube filmi olduğu anlamına geliyor.

Muhtemelen devamı gelecek olan filmin tam adı “Vader: Episode 1 - Shards of the Past” olarak geçiyor. Bu filmde Darth Vader’in gücünü klon askerlerine karşı test ettiğini görüyoruz. Klonlar, İmparator Plapatine’i öldürmeyi kafasına koymuş olan Vader’i durdurmaya çalışıyor. Daha sonra ise tüm bunların, meditasyon çemberinde olan Vader’in zihninde yaşandığını öğreniyoruz.

Gerçekte ise Palpatine, içindeki öfkeyi kullanmayan Vader’a bu konuda kızgın durumda. Onu, Order 66’ten kaçmayı başarmış bir Jedi’ın peşinden Padme’nin memleketi olan Naboo’ya yolluyor.

Oldukça başarılı görüntülere sahip olan film, oldukça ciddi bir prodüksiyonla yapılmış gibi duruyor. Star Wars hayranlarının Disney’den bekleyip de bulamadıkları ara hikayelerin bu tarz hayran filmleriyle anlatılması daha olası gibi duruyor.