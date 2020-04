The Mandalorian dizisin kamera arkası macerasının anlatılacağı Disney Gallery: The Mandalorian’ın fragmanı yayınladı. Programın ilk bölümü 4 Mayıs’ta Disney+’ta yayınlanacak.

Star Wars serisinin bu yıl yayınlanan yeni dizisi The Mandalorian, Star Wars hayranları tarafından büyük bir ilgi ile karşılanmış ve çok sevilmişti. Dizinin üçüncü sezonu için çalışmaların başladığını da daha önce duyurmuştuk.

The Mandalorian’ın ikinci sezonunun yayınlanması için birkaç ay daha beklememiz gerekecek ama ikinci sezondan önce The Mandalorian’ın kamera arkasında neler olduğunu görme şansımız olacak. Disney’in hazırladığı yeni bir program dizisi The Mandalorian’ın kamera arkasında neler yaşandığını gözler önüne serecek

Disney Gallery: The Mandalorian nasıl olacak?

Disney+’ta yayınlanacak Disney Gallery: The Mandalorian’da diziden daha önce görülmemiş görüntüler, röportajlar ve The Mandalorian için inşa edilen dünyanın detaylarını görebileceğiz. Disney Gallery: The Mandalorian’ın yuvarlak masası etrafında yürütülecek programı dizinin yaratıcısı Jon Favreau yönetecek.

Disney Gallery: The Mandalorian’da Jon Favreau’ya dizinin yıldızları Pedro Pascal, Gina Carano ve Carl Weathers’ın yanı sıra dizinin yapımcısı Dave Filoni ve yönetmenleri Taika Waititi, Bryce Dallas, Deborah Chow ve Rick Famuyiwa eşlik edecek.

Disney Gallery: The Mandalorian bugün yayınlanan fragmanının ardından 4 Mayıs’ta Disney+'ta seyircilerin karşısına çıkacak. Program, bir başka Star Wars dizisi olan Star Wars: The Clone Wars’ın finali ile birlikte geliyor.

The Mandalorian’ın yapım sürecinin gözler önüne serileceği Disney Gallery: The Mandalorian ile dizinin karakterlerinin nasıl ortaya çıktığı, çekimlerde kullanılan teknolojilerin ve efektlerin dizinin hayranları ile paylaşılması sağlanacak. Programın sunucusu olan Jon Favreau, diziyi hazırlarken harika bir deneyim yaşadıklarını, bu deneyimi seyircilerler paylaşmayı dört gözle beklediklerini söyledi.

Disney Gallery: The Mandalorian’ın ilk bölüm fragmanı: