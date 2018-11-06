Disney'in Fox'u satın alacağı uzun zamandır konuşuluyordu. Avrupa Birliği'nin resmi onayıyla bu satın alım resmiyete kavuştu.

Avrupa Birliği yetkilileri Disney'in, Fox'un eğlence varlıklarını satın alma girişimine onay verdi. Disney'den gelen bu büyük adımın sebebi ise daha fazla rekabet.

AB'nin yürütme komisyonu, salı günü anlaşmaya onay verdiğini açıkladı. Disney'in X-Men ve Avengers'ı da içeren 21st Century Fox'un varlıklarını satın almak için yaptığı 71.3 milyar dolarlık anlaşması dudak uçuklatıyor. Rekabet planında tabii ki Netflix ve Amazon şirketleri üst sıralarda.

Avrupa komisyonu, kanalların satışını kabul etmelerinin tek sebebini, Disney'in iki büyük toptancı arasındaki rekabeti ortadan kaldıracağı endişelerini gidermek olarak gösterdi.