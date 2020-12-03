Disney+'ın Hawkeye Dizisinden Yeni Fotoğraflar Geldi

Disney+'ın yeni Hawkeye dizisinden ilk Hawkeye'ın fotoğrafları geldi. Fotoğraflarda ayrıca pizza sever köpek Lucky de göze çarpıyor.

Disney+ ekranlarında yayınlanacak olan pek çok Marvel dizisi arasında Hawkeye da yer alıyor. Clint Burton'ın artık Hawkeye ismini yavaş yavaş Kate Bishop'a bırakacağı seriden yeni fotoğraflar yayınlandı.

Bu karelerde Hailee Steinfeld'i ilk defa Hawkeye kostümüyle görüyoruz. Genel olarak genç aktrisin çizgi romanlardaki Kate Bishop ile benzer bir kostümü olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca dizinin diğer yıldızı Pizza Köpeği ile de karşılaşıyoruz.

Matt Fraction izleri

Matt Fraction ve David Aja Omnibus'un Hawkeye serisi yayınlandığı anda büyük bir başarı elde etmeyi başarmıştı. Büyük ses getiren çizgi romanlarıdaki hikayelerin dizi evreninde de kendisine yer bulacağını söylemek mümkün.

Orijinal Avengers üyelerinden olan Clint Burton bu dizide yeni bir Hawkeye yetiştirme görevini üstlenecek gibi gözüküyor. Kate Bishop, çizgi romanlarda da Burton'ın yokluğunda Hawkeye rolünü üstlenmek durumunda kalmıştı.

Fotoğraflar da görünüşe göre Brooklyn Metrosu'ndan geliyor. Çizgi romanlarda da işlerin karışması, Burton'ın mülk sahiplerinin kiraları durduk yere arttırmaya başlaması ve emlak piyasasında dönen bazı dolaplarla başlamıştı. Fotoğraflardaki bir diğer önemli ayrıntı ise Lucky adlı köpek.

Lucky/Pizza Köpeği de kim?

Çizgi roman serisinde Lucky, Hawkeye tarafından bulunup sahiplenilmiş bir köpek. Aslında köpeğe verilen ilk isim Arrow olsa da Burton bu ismi Lucky ile değiştirmişti. Köpeğin gözünden çizilen bir sayıda ise kendisine "Pizza Köpeği" dediğini öğrenmiştik.

2 Aralık'ta gelen fotoğraflar çok net olmasa da yapımın çekimlerine başlandığını ortaya koyuyor. Jeremy Renner da yaptığı bir paylaşımda kendi aktör sandalyesini koymuş ve "Bayan Bishop… size ihtiyacımız var!" yazmıştı. 2021 yılının sonlarında vizyona girecek olan yapımda başrolleri Jeremy Renner, Hailee Steinfeld ve muhtemelen de Pizza Köpeği paylaşacak. Görsellerin tamamına ise buradan ulaşabilirisiniz. Sizce seri bekleneni verebilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.