Disney, Karayip Korsanları Filmini Yeniden Çekiyor

Disney, herhangi bir markasının öyle sessiz sessiz ölmesine izin verecek bir firma değil. Hele ki söz konusu milyar dolarlar eden bir ürünse. Onun yerine her şeyi başa sarmayı tercih ediyorlar.

Karayip Korsanları muhteşem başlayan, skandallarla devam eden ve blockbuster olarak başladığı yolculuğunu pazar sabahı yayınlanan film olarak bitiren bir seri. Serinin son filminde Orlando Bloom ya da Keira Knightley'nin bile olmadığını muhtemelen kimse hatırlamaz, zaten son filmin düşük hasılatı da kimsenin izlemediğinin göstergesi.

Disney'in korsanları huzur içinde ölmeye bırakmak gibi bir niyeti ise yok. Deadpool ve Zombieland'in senaristleri Rhett Reese ve Paul Wernick'e senaryoyu yazmaları için teklif dahi götürülmüş. Projenin yapımcısı yine Jerry Bruckheimer olacak ancak eski oyuncuların filmde olup olmayacakları bilinmiyor. Belki bu vesileyle sorunları ve skandallarıyla Disney'i bezdiren Johnny Depp ile de vedalaşma fırsatı bulabilirler.

Daha henüz ilk görüşmelerin yapılıyor olması ise önümüzde uzun bir bekleme süreci olduğunu gösteriyor.

Johny Depp'siz bir Karayip Korsanları olur mu, olursa nasıl olur gibi sorular insanların kafasını kurcalasa da ilk filmden bu yana 15 yıl geçtiğini de göz ardı etmemek gerekiyor. Yine de, Disney'in parklarında tema olarak dahi kullandığı bu markasını öyle kolay bırakmayacağı kesin.