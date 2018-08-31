Disney Land'de Tam 63 Yıl Sonra Alkol Satışı Yapılacak

Tema park bünyesinde en son 1953 yılında alkol satışı yapan Disney Land, 2019 yılından itibaren kantin tipi Star Wars temalı barlara sahip olacak.

Her ne kadar çocuklara yönelik bir tema park olsa da Disney Land, bu devasa şirketin sahip olduğu makaların da yüzü olmak durumunda. Uzunca bir süredir parkın güvenliği ve genel politikalar gereği alkol satışı yapmayan Disney, bu geleneği değiştirmeye hazırlanıyor.

2019 yılında park genelinde yapılacak genişlemeler sonrasında, Star Wars ve Disney Land'in ikon mekanlarından olan Club 33'te alkol satın alınabilecek. Ancak şunu eklemek gerek: Club 33'e parka gelen herkes zaten giremiyordu. Çeşitli referans ve davetiye sistemleri olan bu mekanda alkol alınabilecek olması parkın genel işleyişine hemen hemen hiç etki etmeyecek.

Gelecek olan alkol düzenlemesinin net tarihi belli olmasa da Star Wars: Episode IX'un vizyona giriş tarihlerine denk gelmesi oldukça olası.