Disney, 2019'da ziyaretçilerle buluşacak olan yeni Millennium Falcon tema parkı için, yeni ve heyecan verici videolar yayınladı.

Disney, 2019'da ziyaretçilerini kabul etmeye başlayacak olan Star Wars tema parkından yeni videolar yayınladı. Uzun yıllardır çalışmaları devam eden tema park, hem Anaheim, Kaliforniya'daki Disneyland'de hem de ''Disney's Hollywood Studios'' da ziyaretçilerini kabul edecek.

Tema parkta Star Wars evrenine dair pek çok eğlenceli detay yer alacak. Ancak son gelen videolar, özellikle senryolaştırılmış deneyimlerin çok keyifli olacağını gösteriyor. Aynı zamanda videolardam gördüğümüz kadarıyla Disney, park için oldukça uğraşmış çünkü dekorlar kendinizi Millennium Falcon'da sanmanıza neden olacak kadar etkileyici görünüyor.

Tema parkta konukların kendilerini gerçekten Millennium Falcon'da hissetmelerini sağlayacak olan alanın adı ve hikayeleri açıklandı. Millennium Falcon: Smuggler's Run olarak anılan bölümde ziyaretçiler, uçuş sırasında üç farklı rolden birini alarak Han Solo ve Chewbacca'nın gemisinin tadını çıkaracak.

Star Wars: Rise of the Resistance ise tema parkta karşımıza çıkacak diğer Star Wars senaryolarından biri. Direniş ile İmparatorluk arasındaki bir mücadelenin ortasında kalacak olan ziyaretçiler, stormtrooperlar ve droidlerle çevrili bir manzarada bu heyecanı yaşayacaklar.

Ziyaretçiler, tüm bu sahnelerin içine girerken arka fonda ise Star Wars besteci John Williams tarafından yönetilen yeni şarkılar ve temalar çalacak. Ancak bu eğlenceli parkı ve senaryolarını deneyimleyebilmek için 2019'u beklemek gerekecek.