Disney +, Obi Wan Kenobi Dizisinin Yönetmenine Karar Verdi

Disney+, izleyicilerinin karşısına yeni projelerle çıkmaya devam ediyor. Bu projelerden biri de Ewan McGregor ile anlaşma sağlanan Obi Wan Kenobi dizisi. Dizinin ayrıntıları henüz tam olarak bilinmese de yönetmenine karar verilmiş gibi duruyor.

Ewan McGregor'un yaklaşmakta olan Obi-Wan dizisinin henüz resmi bir adı ya da çıkış tarihi yok, ancak gittikçe netleşiyor. Lucasfilm, dizinin yönetmeninin Yıldız Savaşları dünyasına yabancı olmayan Deborah Chow olacağını açıkladı. Chow ayrıca, Disney+ 'ın diğer Star Wars dizisi olan ve ikinci sezonunun yapım aşamasında bulunan The Mandalorian' ın da iki bölümünü yönetti.

Lucasfilm Başkanı Kathleen Kennedy yaptığı açıklamada: “Obi-Wan'ın hem sessiz kararlılığını hem de zengin gizemini, Yıldız Savaşları destanına sorunsuz bir şekilde katlanabilecek şekilde keşfedebilecek bir yönetmen seçmek istedik. Mandalorian’daki karakterlerimizi geliştiren olağanüstü çalışmasına dayanarak, ben kesinlikle eminim Deborah bu hikayeyi anlatan en doğru yönetmendir " şeklinde konuştu.

Yönetmenin diğer çalışmaları arasında Marvel'in, 'Jessica Jones' ve 'Demir Yumruk'u ile Amazon Prime'ın, 'Yüksek Şatodaki Adam' adlı bölümleri de var.

Obi-Wan serisinin henüz bir gala tarihi olmasa da, Disney daha önce lansman tarihini ve akış servisinin ücretini açıkladı. Disney + 12 Kasım’dan itibaren ayda 7 dolar karşılığında satışa sunulacak ve şimdiden kayıt almaya başladı. Obi-Wan serisinin ve The Mandalorian'ın yanı sıra hizmet, Asi İttifak subayı Cassian Andor hakkında Rogue One öncesini anlatan bir Star Wars gösterisine ev sahipliği yapacak.