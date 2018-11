Disney'den Pinokyo Filmi Geliyor: Ghepetto Rolünde Tom Hanks

Hepimizin çocukluk kahramanlarından Pinokyo'nun live action (gerçekçi görünen animasyon) filminin başrolünde Tom Hanks'i izleyeceğiz.

Disney için 2019 yılı oldukça hareketli geçeceğe benziyor. 1940 yılında orirjinali çekilen ve When You Wish Upon a Star parçasıyla En İyi Film Müziği Oscar'ını da kazanaan Pinokyo, ülkemizde de yayınlanan çizgi dizi serisiyle biliniyor.

Gelen son haberlere göre 1930'lar İtalya'sında insan olmak isteyen bir kukla çocuğun hikayesini konu alacak olan Pinokyo filminde, efsane oyuncu Tom Hanks rol alacak. Pinokyo'nun yaratıcısı ve bir nevi babası olan Ghepetto rolünde izleyeceğimiz Tom Hanks, 2019'daki Disney filmlerine güç katacak.

Filmin yönetmeni de şimdiden belli oldu. Pinokyo; Hellboy, Pan’ın Labirenti gibi filmlerden tanıdığımız ve bu yıl Suyun Sesi (The Shape of Water) ile En İyi Film ve En İyi Yönetmen dalında Oscar kazanan Guillermo Del Toro'ya emanet edildi.

Dumbo, Aladdin ve The Lion King'in ardından 4. bombasını da patlatan Disney, streaming platformunun kurulmasıyla birlikte sektörde büyük bir odak noktası olmaya hazırlanıyor.