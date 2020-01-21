Disney’in Netflix benzeri dijital yayın platformu Disney+, planlanandan daha erken bir tarihte Avrupa’ya yelken açıyor. Stüdyo tarafından yapılan açıklamada, akış hizmetinin 24 Mart'ta Avrupa ülkelerine geleceği duyuruldu.

Marvel, Pixar, Star Wars ve National Geographic gibi Disney çatısı altındaki tüm içeriklere tek platform üzerinden erişim imkanı veren Disney+, geçtiğimiz yılın kasım ayında ABD’de kullanıma sunulmuştu. Aşırı yoğunluk nedeniyle ilk gününde bazı bağlantı problemleri yaşayan video odaklı akış hizmeti, aradan geçen zamanda kullanıcıların beklentilerini karşılamayı başardı.

Rakamlar yalan söylemez: Kısa zaman önce yayınlanan bir rapor, sektör lideri Netflix’in Disney+’a şu ana kadar tam 1 milyondan fazla abone kaptırdığını ortaya koymuştu. Ayrıca bu sayının yalnızca ABD’yi kapsadığını söyleyelim.

Star Wars evreninde geçen The Mandalorian, Disney+'ın en popüler dizisi konumunda

Arkasına aldığı premium içeriklerle dijital yayın pazarının hakimi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Disney+, beklenenden daha erken Avrupa’ya açılıyor. ABD’li şirket tarafından yapılan açıklamada, platformun 24 Mart'ta İngiltere, İrlanda, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Avusturya ve İsviçre'ye geleceği duyuruldu.

Belçika, Portekiz ve İskandinav ülkeleri de dahil olmak üzere diğer Avrupa pazarları ise Disney+’a kavuşmak için 2020 yazını beklemek zorunda kalacak. Bu Avrupa ülkeleri arasında Türkiye’nin de olması kuvvetle muhtemel.

Disney, daha önce yaptığı açıklamada akış hizmetinin 31 Mart’ta Avrupa’da piyasaya sürüleceğini bildirmişti. Lansman tarihini bir hafta erkene çeken şirket, Star Wars dizisi The Mandalorian’ı yerinde izlemek için yanıp tutuşan insanlara hoş bir sürpriz yapmış oldu.

Disney+, tıpkı ABD’de olduğu gibi Avrupa’da da akıllı telefonlar, akıllı TV'ler, oyun konsolları, bilgisayarlar ve medya oynatıcıları dahil olmak üzere tüm platformlarda kullanılabilecek. Avrupalı kullanıcılar, ayda 6,99 euro veya yılda 69,99 euro ödeyerek, Disney+ kütüphanesindeki tüm içeriklere erişebilecek.