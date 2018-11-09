Disney tarafından uzun süredir nasıl adlandırılacağı merakla beklenen streaming platformunun ismi açıklandı.

Netflix'e rakip yeni bir hizmet de Disney'den geliyor. Adının 'Disney+' olacağı henüz belli olan yeni yayın hizmetinin 2019'un sonlarına doğru devreye girmesi bekleniyor. Bu yeni sistemle birlikte şirket, birkaç yeni ve önemli olabilecek yapımın duyurusunu da yaptı.

Star Wars serisinin yeni spin-off hikayesinde Cassian Andor rolünde Diego Luna'yı izleyeceğiz. Hikaye ise Rouge One: A Star Wars Story'nin öncesinde geçecek. Bununla birlikte uzun süredir beklenen Loki serisi ve The Mandalorian gibi yapımlar da ufukta görünüyor.

Son olarak bizi sevindiren bir gelişmeden de söz edelim. Disney+'ın resmi sitesine giriş yaptığınızda sizleri yukarıdaki gibi bir Türkçe giriş sayfası karşılıyor. Henüz ülkemizde faaliyet gösterip göstermeyeceği belli olmasa da şimdiden umutlanmaya başlayabiliriz.