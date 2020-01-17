Disney+'ın İlk Günlerinde Elde Ettiği Muhteşem Başarı

Disney'in geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü yeni yayın platformu Disney+ ortalığı yıkmıştı, ancak biz bu kadarını beklemiyorduk. Birkaç analiz firması, Disney+'ın elde ettiği başarıyı grafiklerle gösterdi.

Disney, Geçtiğimiz aylarda yeni yayın platformu Disney+’ı çıkararak Netflix gibi büyük yayın platformlarına dişli bir rakip olmuştu. Disney+, bugüne kadar Google Play ve Apple App Store’dan 41 milyon kez indirildi ve tahminlere göre kullanıcılarından 97,2 milyon dolarlık gelir elde etti.

Pazar analizleri yapan bir şirket olan Ampere Analysis, Disney’in yeni platformunun büyüme yolunda daha da yol kat edeceğini öngördü. Şirket, Disney’in, 2020’nin ilk çeyreğine kadar 120 milyon dolar gelir seviyesine ulaşacağını söyledi. Gelirin en büyük kaynağıysa şirketin popülerliğini fazlasıyla artıran The Mandalorian olarak verildi.

Disney+, ilk 60 günündeki performansıyla diğer platformları ezdi geçti:

Disney+’ın elde ettiği geliri tahmin eden Sensor Tower şirketi, Disney+’ın iki ayda elde ettiği geliri yukarıdaki grafikle paylaştı. Grafik, Disney+’ın ve diğer platformların çıkışının ilk 60 gününde ne kadar elde ettiğini karşılaştırıyor. Görebileceğiniz üzere Disney+, ilk iki ayında diğer şirketleri resmen ezip geçti.

Grafikte görmeyi beklediğimiz Netflix ise ne yazık ki kendisine yer bulamadı. Bu durum Disney+ ve Netflix arasındaki başarı farkını tam olarak ölçmemize imkan vermese de Disney, HBO gibi büyük bir platformu ezerek Netflix için ne kadar dişli bir rakip olduğunu gösterdi.

Disney’in HBO’yu yenmesinin önemini sizlere şöyle anlatalım. HBO, bugüne kadar çıkan birçok popüler ve büyük yapımı üreten bir şirket. Bu yapımlar arasında Game of Thrones ve Band of Brothers, diğer yapımların da önüne geçiyor. İşte Ampere Analysis’ten Daniel Gadher, Disney’in bu başarıyı nasıl sağladığını birkaç sözle açıkladı.

Daniel Gadher’ın Trusted Reviews’a yaptığı açıklamada yer alan sözlere göre Disney, büyük platformlarla savaşabilmek için içeriklerine yatırım yaptı. Yani şirket diğer platformlara kafa tutabilmek için kaliteli ve izleyiciyi kendine çeken yapımlara imza atmak üzere adımlar attı.

İndirme sayısında da sonuç aynıydı:

Sensor Tower tarafından paylaşılan bir diğer grafikteyse yayın platformlarının ilk 60 günde kaç kullanıcı tarafından indirildiği karşılaştırıldı. Geliriyle diğer platformlara fark atan Disney+’ın bu konuda da fark atması hiç de beklenmedik bir olay değildi. Aradaki farkı kendiniz de görebilirsiniz.

Peki daha önceden Netflix veya benzer yayın platformlarını kullanan kullanıcılar Disney+’a geçiş yaptı mı? App Annie tarafından paylaşılan bir başka karşılaştırmaya göre iPhone cihazlarından Netflix kullanan kullanıcılarının %25’i Disney+’ı da kullanıyor.

Elbette bu durum kullanıcıların platform değişikliği yaptığı anlamına gelmiyor. Ancak Daniel Gadher’ın aynı siteye verdiği açıklamalara göre herhangi iki platformun aynı anda izlenmesi durumu gelecekte pek de mümkün olmayabilir. Burada kazanan ise özellikle Disney+ platformu olabilir.

Disney, platforma özel orijinal yapımlara yatırım yapmaya devam etmeye kararlı. Şirket, şu anda 54 farklı yapıma yeşil ışık yakmış durumda. Yine de içerik kalitesi belli olmadığı sürece hangi platformun zirvede olacağını söylemek oldukça zor.