Disney’in senaristlerinden Terry Rossio’nun Twitter’daki bir tartışmada ırkçı sözcükler kullanması insanları fena halde kızdırdı.

Senarist Terry Rossio, Disney’in önemli senaristleri arasında yer alıyor. Sanatçının eserleri arasında Shrek, Aladdin ve Karayip Korsanları gibi büyük başarı elde etmiş filmler de var. Perşembe günü Twitter’da aşı kullanımı konusunu tartışan Rossio’nun ırkçı “zenci” ifadesini kullanması yoğun şekilde eleştiriye maruz kalmasına sebep oldu.

“Kalbim aşıdan zarar görmüş çocukların aileleri ile birlikte, onlar sadece kayıplarının acısına değil aynı zamanda yanlış bilgilendirilmiş ve duyarsız insanların acı sözlerine de katlanmak zorundalar (buradakiler gibi). Aşı-Karşıtı demek birine Zenci demeye benziyor ve aynı derecede anlamsız.”

Tartışma büyüdükçe daha fazla kişi olaya dahil oldu. The 100 dizisinin senaristi Julie Benson ise “Oldukça açık görüşlü ve haksız çıkmaya hazır biriyim ancak konu hakkında okuduğum hiçbir bilimsel çalışma senin bakış açını desteklemiyor"diyerek “Bana aksini ispatlamakta serbestsin ama lütfen bir daha sayfama ırkçı sözcükle gelme” dedi.

Aşı Yüzünden Çocuklar Otizmli Olur mu?

Bilimsel çalışmalarda aşı ve otizm arasında bir bağlantı bulunamadı. Otizmin doğuştan gelen, genetik bir hastalık olduğunu göz önüne alırsak aşıyla ilgili olması çok da mümkün değil zaten. Aşıların faydaları iddia edilen herhangi bir riskten çok daha fazla, pek çok tehlikeli ve ölümcül hastalık aşılar sayesinde etkisiz hale geldi

ABD’de suçiçeği hastalığı ortadan kaybolmuştu. Ülkenin en aşı karşıtı gruplarından birinin yaşadığı eyalette dini bir özel okulda onlarca çocuk suçiçeğine yakalandı, hastalığın aşısının bulunduğu 1995 yılından bu yana görülen en büyük salgın bu oldu.