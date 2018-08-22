Disney, lisanslı Star Wars mobil oyunlarının geliştirilmesi için mobil oyun dünyasının en tecrübeli geliştiricilerinden Zynga ile ortaklık kurduklarını açıkladı.

Disney, Star Wars evrenini yansıtan iki yeni ücretsiz mobil oyun için oyun geliştiricisi Zynga ile lisans anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Disney tarafından yapılan açıklamaya göre mobil oyun konusunda Zynga ile ortaklık kurulmasının en büyük nedeni, Zynga’nın mobil oyun konusunda kendini kanıtlamış olması.

Zynga’nın söz konusu çok yıllı lisans anlaşması dahilinde ilk icraatı, Star Wars: Commander oyunun canlı hizmetlerini devralmak olacak. Bununla birlikte Zynga’nın NaturalMotion stüdyosu Zynga Star Wars mobil oyunlarının geliştirilmesini de üstlenecek. Oyunların türü ve yapıları şu an için bilinmiyor.

Zynga, bugüne kadar geliştirdiği FarmVille, CityVille, Mafia Wars, Empires and Allies gibi oyunlarla mobil oyun dünyasında kendisine hatırı sayılır bir pay kazandırmayı başardı. Şirketin sinema tarihinin en önemli serilerinden biri olan Star Wars markası ile nasıl iş çıkaracağını bekleyip göreceğiz.