Disney, dünya çapında nesiller boyunca vazgeçilmez bir kült haline gelen Star Wars markasını filmlerde, dizilerde, oyuncaklarda ve daha pek çok alanda değerlendiriyor. Eğlence devi, önümüzdeki yıllarda hayranlarını Star Wars: Galactic Starcruiser adlı yeni otelinde ağırlayacak.

Geçtiğimiz yıllarda duyurulan Star Wars temalı otelin ziyaretçilere açılacağı tarih sonunda açıklandı. Walt Disney Imagineering, Star Wars: Galactic Starcruiser adlı otelin Walt Disney World'de 2021 yılında açılacağını açıkladı. Otel o kadar gerçekçi bir deneyim sunacak ki, ziyaretçiler tatilden çok bir uzay macerasında gibi hissedecekler.

Disney Parks tarafından yapılan yeni duyuruya göre, Star Wars: Galactic Starcruiser'da kalacaklar, çok çok uzak bir galakside unutulmaz 2 gece geçirecekler. Oteli ziyaret edenlere Star Wars evreninde 7/24 sürükleyici bir deneyimle, kendi maceralarının kahramanı olacakları kruvazör tarzı bir ortam ve unutulmaz bir hikaye sunulacak.

Ziyaretçiler, geldikleri zaman ilk önce Starcruiser Terminali'ne girecekler ve Star Wars hayallerini gerçekleştirecekleri, Halcyon adlı yıldız gemisi oteline gitmek üzere "özel bir başlangıç" yapacaklar. Halcyon'da ziyaretçiler, manzaraları seyrederken uzayın karanlığında gibi hissedecekler ve Star Wars evrenine giriş yapacaklar.

Macera sırasında ziyaretçiler, Batuu gezegenindeki Black Spire Karakolu olarak da bilinen Galaxy's Edge'de bir mola verecekler ve taşıyıcı gemilere binerek maceradan hiç kopmayacaklar. Bulundukları yerlerde pencereler yer alacak fakat bu pencereler, aslında gerçek değiller. Sadece yolculara uzayda olduğu izlenimini veren ekranlardan ibaret olacaklar.

Disney, D23 Fuarında otelin adını Galactic Starcruiser olarak duyurmuş ve Halcyon'un Chandrila Star Line gemisinin bir parçası olduğunu açıklamıştı. Tamamıyla Star Wars evreninde gibi hissettirecek Galactic Starcruiser'da, ziyaretçiler tatilden çok uzun bir macera yaşayacaklar. Bitmeyen maceralarıyla dinlenmek için en rahat otel olmayacağı kesin.