Suya Düşürülen iPhone 11, 2 Ay Sonra Çalışır Şekilde Bulundu

Bir çift 6 yaşındaki çocukları ile Disneyland'e gittiği sırada iPhone 11'i suya düşürdü. Fotoğraflarının kaybolduğunu düşünen çift çok üzülmüştü fakat yetkililer 2 ay sonra telefonu çalışır halde bulduklarını söylediler.

IP kodu, elektrikli cihazların su, toz gibi etkenlere ve dış darbelere karşı dayanıklılığını ölçmek için kullanılan dereceler olarak biliniyor. IP koduna ilk kez sahip olan iPhone'lar, iPhone 7 ve 7 Plus olmuştu. Bu cihazlar IP67 sertifikasıyla satışa sunulmuştu. iPhone'ların son modelleri olan iPhone 11 ve 11 Pro serilerinde, Apple IP sertifikasını IP68'e çıkardı. Bu da, iPhone 11 suyun 2 metre altında 30 dakika boyunca kalabileceği anlamına geliyordu. iPhone 11 Pro ise suyun 4 metre altında 30 dakika kalabiliyordu. Yine de iPhone 11'lerini Disney World Resort'ta kaybeden bir çift için IP kodu sadece bir sayıdan ibaret.

Lisa Troyer ve Jacob Troyer çifti Disneyland'e gitti fakat mutsuz bir şekilde geri döndüler çünkü iPhone 11'lerini Disney'in Seven Seas Lagün'ünde düşürdüler. Florida, Bay Lake'de bulunan insan yapımı göl 4,3 metre derinliğe sahipti. Göldeki en eğlenceli aktivitelerden biri sırasında Lisa telefonunu düşürdü. Ondan sonra da çiftin kızları favori fotoğraflarının kaybolduğunu düşünerek çok üzüldü.

Neredeyse sıfır gibi bulundu:

Cihaz düştükten sonra, aile Disneyland çalışanına haber verdi. Yetkililer bu tarz şeylerin dalgıçlar tarafından genellikle bulunduğunu söyledi. Başka bir deyişle hâlâ telefonun bulunması için umut vardı. Fakat Lisa telefondaki fotoğrafların kurtulacağını beklemiyordu. Disney 2 ay sonra aileye ulaştı ve telefonun dalgıçlar tarafından bulunduğunu söyledi. Çift iPhone'u posta yoluyla geri aldıktan sonra çok şaşırdı çünkü cihaz çalışıyordu. Üstelik telefonun üstünde sadece silikon kılıf vardı.

Şaşıran anne ise şöyle konuştu: "Disney Halloween gecesindeki tüm fotoğraflarımı kurtarabiliyordum ve ayrıca kılıfımda birazcık kum, kapakta küçük yosunlar vardı, bunun dışında cihazda herhangi bir aşınma, deforme bulunmuyordu."

Yani iPhone 11, suyun 4,3 metre altında 2 ay boyunca kalsa bile sorunsuz çalışmaya devam edebiliyor. Çift bu olaydan sonra Apple CEO'su Tim Cook'a ulaştı ve Cook da onlara teşekkür etti.