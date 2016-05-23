Disneyland’in Star Wars temalı bölümü Galaxy’s Edge’e dair ilk fotoğraf, Disneyland’in Instagram hesabından paylaşıldı.

Star Wars seven insanlar ikiye ayrılır: Millennium Falcon sevenler ve Millennium Falcon’a aşık olanlar. Dünyanın en ikonik uzay gemilerinden olan Falcon’un güvertesine çıkmayı kim istemez ki?

Disneyland Kaliforniya’da bulunan bu Millennium Falcon’un yapılması yaklaşık 2 yıl sürdü. Star Wars’ın ana hikayesine bağlı kalan bu eğlencede Smuggler’s Run’a katılıp, uzay korsanı Hondo Ohnaka ve Chewbacca ile beraber göreve çıkmak mümkün. Bu eğlenceye katılan kişiler, gemide direniş adına gizli görevde bulunan üç karakterden birini oynuyorlar. Yolculuğun sonu ise, sizin verdiğiniz kararlara ve yaptığınız şeylere göre değişiyor.

Star Wars: Galaxy’s Edge, güncel Star Wars hikayesini takip ediyor, yani The Force Awakens ile başlayan dönemde geçen hikayeleri anlatıyor. Zaten eğlence parkının kurgusuna göre hikaye, Batuu adlı sınır gezegenindeki Black Spire Outpost’ta geçiyor.

Parktaki tek eğlence Smuggler’s Run değil. Star Wars: Rise of the Resistance ile kendinizi bir anda Direniş ile İlk Düzen arasındaki amansız savaşın ortasında bulabilirsiniz. Bölgede bir de yerel kantin bulunacak, burada mavi süt içmek ve Star Wars temalı yiyecekler bulmak mümkün.

Galaxy’s Edge’in dışında bir de Star Wars temalı otel projesi devam ediyor. Walt Disney World’ün bir parçası olması planlanan otelde, bir uzay gemisinde yaşamanın nasıl bir şey olduğunu deneyimlemek mümkün olacak. Odaların manzarasına kadar her şey temaya uygun olarak hazırlanacak.

Bir gün elinize bir fırsat geçer de bu yolculuğa katılma fırsatı bulursanız, uzun sıralar beklemeye hazır olun ve selfie çubuklarınızı arkada bırakın. Bakalım Smuggler’s Run’ı 12 parsekten kısa sürede yapabilecek misiniz. (Çifte tuzaklı soru)

Star Wars: Galaxy’s Edge, Kaliforniya Anaheim’de 2019 yazında kapılarını açacak. Aynı yılın sonbaharında ise Orlando, Florida’da hizmete girecek.