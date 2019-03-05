Galaxy S10 Ekran Performansı ile Bir Rekora İmza Attı

Teknoloji dünyasının en büyük inceleme ekiplerinden biri olan DisplayMate, Samsung Galaxy S10'un ekran performansına A+ vererek tarihlerinde bir ilki gerçekleştirdi.

Akıllı telefonlar başta olmak üzere ekranı bulunan tüm teknolojik ürünler üstünde ayrıntılı incelemeler yaparak ismini duyuran DisplayMate, bu kez gözünü son günlerin popüler cihazı Samsung Galaxy S10’a dikti.

DisplayMate’nin raporuna Samsung’un “Dynamic AMOLED” ekran teknolojisi işini hakkıyla yerine getiriyor. Oldukça yüksek bir renk hassasiyetine sahip olduğu belirtilen Samsung Galaxy S10, Galaxy S9’a oranla %17 daha parlak ekranıyla ekran teknolojisi konusunda zirveye oynamaya devam ediyor.

Galaxy S10’un diğer özelliklerini test eden ekip, cihazın bakılan her açıdan üstün bir görüş performansı sağladığını belirtirken, mavi ışık konusundaki iyileştirmeleri ile pil konusunda daha ekonomik bir ekran gücü yakaladığını açıkladı. Cihazın HDR+ performansındaki başarısına da dem vurarak S10'un ekran performansına A+ notunu veren DisplayMate, görünüşe göre Samsung’un son bombasının ekran performansından bir hayli etkilenmiş durumda.