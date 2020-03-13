Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Corona Virüsü Önlemleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün yayınladığı Cuma hutbesinde Corona virüsüne karşı alınabilecek önlemleri paylaştı. Hutbede kalabalıktan uzak durulması gerektiği ve şahsi tesbih kullanımının önemli olduğu paylaşıldı.

Dünya genelinde yayılan ve ölümlere neden olan Corona virüsünün ülkemizde de görülmesiyle hali hazırda alınan tüm önlemler artmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın açıklamalarıyla birlikte okulların ve spor müsabakalarını da kapsayan yeni önlemler paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan yaklaşık 5 saatlik toplantının ardından önlemler ilgili makamlar tarafından açıklanmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu haftaki Cuma hutbesinde Corona virüsü salgınına değinerek alınması gereken önlemlere ışık tuttu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cuma hutbesinde Corona virüse karşı önlemler yer aldı:

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu haftaki Cuma hutbesinde temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarı yaptı. Bununla birlikte hutbede camilerde ortak tesbih değil şahsi tesbih kullanılmasını da istedi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hutbede aktardığı önlemler arasında aşağıdaki önlemler de yer aldı:

Bu salgından korunmak için öncelikle beden, kıyafet, yiyecek ve çevre temizliğine dikkat edelim. Bulunduğumuz ortamı sık sık havalandıralım .

. Öksürdüğümüz ya da hapşırdığımız zaman tek kullanımlık mendillerle veya dirseğimizin iç kısmıyla ağzımızı kapatalım.

veya ağzımızı kapatalım. Kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret edelim. Özellikle lavabo, abdesthane, kapı kolu ve masa üstleri gibi el temasının yoğun olduğu alanları temiz tutalım .

. Camilerimizde ortak tespihleri kullanmak yerine parmaklarımızla ya da şahsi tesbihimizle tesbihatımızı eda edelim.

Kalabalıktan uzak durulmalı:

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hutbesinde kalabalıklardan uzak durulması gerektiğine de dikkat çekildi. Hutbede yurt dışı seyahatinden dönüldüğü takdirde 14 gün boyunca evlerden çıkılmamasına özel gösterilmesi ve umre ziyaretinden dönenlerin bu hususa dikkat etmesi ve ziyaretçi kabul etmemesi gerektiğine vurgu yapıldı. Bununla birlikte hutbede aşağıdaki önlemler de aktarıldı: