Diyanet'ten Kök Hücre Bağışıyla İlgili Açıklama Geldi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş insanları kök hücre bağışlamaya teşvik etti.

İnsanın hayatı boyunca farklı hücre tiplerine dönüşebilme ve kendi kendini yenileme özelliğine sahip olan kök hücreler, ihtiyaç durumunda gereken hücre türüne farklılaşarak kişideki eksikliği tamamlarlar. Bu özellikleriyle kök hücreler, birçok hastalığın tedavisinde kullanılır.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaptığı açıklamada: "İnsanları kök hücre nakline, kök hücre bağışlamaya teşvik etmeliyiz." ifadelerine yer verdi. İslam dininin insan sağlığının korunmasını önemsediğini söyleyen Erbaş, Hz. Muhammed'in insanların iyileşmeleri doğrultusunda birçok hadisinin bulunduğunu ve bu hadislerin "Tıbb-ı Nebevi" olarak adlandırıldığını söyledi.

İzmir'de löseminin az görülen ve sadece ilik nakliyle tedavisi sağlanan bir türünden muzdarip olan 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'nın annesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'na: "Diyanet'ten kök hücre bağışı konusunda açıklama bekliyoruz. Bunun hala günah olduğunu düşünenler var." çağrısında bulunmuştu.

Prof. Dr. Ali Erbaş, lösemi hastası Öykü Yazıcı için: “Gerekse Öykü yavrumuz gerekse onun durumunda olan diğer insanlarımız, çocuklarımız için Cenabıhakk’a dua ediyorum. İnşallah en kısa zamanda sağlıklarına kavuşurlar." açıklamalarında bulundu.

~Prof. Dr. Ali Erbaş, tedavi gören gazilere ziyarette bulunurken.

Kök hücre bağışıyla ilgili Kur’an-ı Kerim’de bulunan Maide Suresi’nin 32. ayetinde: “Her kim bir hayatı kurtarırsa, bütün insanları kurtarmış gibi olur." ifadelerinin bulunulduğunu ve bu doğrultuda embriyonik kök hücre hariç diğer kök hücre türlerinin naklinin dinen caiz ve sevap olduğunu söyledi.