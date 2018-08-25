Diyet Ürünler Vücudumuzu Nasıl Etkiler?

Diyet yapan veya daha az kalori almak isteyen birçok kişi, diyet ürünlere yönelir. Bu noktada karşımıza çıkan diyet içecek ve yiyeceklerin, vücudumuza ne gibi etkileri olduğunu biliyor musunuz?

Yapay tatlandırıcılar diyetin ana bileşenlerinden biridir. Daha az kalori almak isteyen herkesin masum olarak düşündüğü diyet ürünler, yapılan çalışmalara göre normal gıdalardan çok daha tehlikelidir. İçerdikleri suni tatlandırıcılar sebebiyle vücuda zarar veren ürünler, ilk olarak 1960’lı yılların başlarında belirdi.

Şekil ve yapıları itibarı ile normal sodalara benzeyen diyet sodalar, ilk bakıldığında oldukça cezp ediciydi çünkü diğerlerine göre tek farkları daha az kalori içermeleriydi. Minimum seviyede şeker ve kalori içereceği yönünde insanlara şirin gösterilen bu ürünler, sağlıklı birer alternatif olarak tercih edilseler de aslında durum hiç de böyle değil.

Tatlı bir şey yediğimizde veya içtiğimizde, beynimiz pankreasımıza sinyaller gönderir. Bu sayede de vücudumuz insülin üretmeye başlar. Diyet soda içtiğimizde, vücudumuz gelen gıdanın gerçek şeker olduğunu sanıp harekete geçmek ister. Ama gelen madde gerçek şeker olmadığından, insülin değeri de dengesiz bir hale girer.

Konuyu inceleyen bilim insanları da bu durumun tekrarlamasının vücudu kandırmaktan başka bir şey olmadığına kanaat getirdiler. Artan kan basıncı, yüksek kan şekeri ve kilo alımına sebebiyet veren diyet soda ve türevi gıdaların; diyabet, kalp hastalığı ve inme riskini artırdığı gözlendi.

İşin kalori boyutuna bakıldığında, gönüllü deneklere 21 haftalık süreyle diyet sodalar içirildi. Sürenin sonunda normal kilosuyla başlayan her denek obezlik sınıra yaklaşmıştı. Yani içerisinde suni şeker bulunan bu gıdalar, insülin seviyenize olduğu kadar artan kilonuza da etki etmektedir. Bu sebeple herhangi bir ürünün üzerindeki ‘diyet’ ibaresine aldırış etmemeniz sizin yararınıza olacaktır.