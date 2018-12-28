Dağ serisinin de yapımcısı olan Alper Çağlar'ın kaleminden çıkan ve galası yapılan internet dizisi Börü, bugün itibarı ile vizyona girdi.

Vadi İstanbul AVM'de düzenlenen gala, büyük ilgi çekti. Galada basın mensuplarıyla yaptığı röportajda konuşan Serkan Çayoğlu, oldukça zorlu şartlarda çalıştıklarını belirterek şunları söyledi: ,

"Sahneler hep gecede olduğu için akşam 18.00'de başlayıp sabaha kadar çekim yapıyorduk. Düzenimiz tersine döndü. Fakat sorumluluğumuzun farkındaydık, gerçekten o karanlık geceyi elimizden geldiğince filme yansıtmaya çalıştık."

Son dönemde adını sık sık Cem Yılmaz filmlerinde gördüğümüz Zafer Algöz de filmde konuk oyuncu olarak rol aldı. Algöz, filmle ilgili şunları söyledi:

"Ekibe sonradan dahil olduğumda baktım ki Serkan, Emir ve diğer bütün arkadaşlar teçhizatlarını kuşanıp kostümlerini giydikleri anda, yıllarca bu mesleği yapıyorlarmış gibi profesyonel geldi gözüme. Gerçekten çok büyük emek vermişler, aylarca silah nasıl tutulur, silahla nasıl koşulur, mühimmat çantasıyla nasıl hareket edilir, duvara tırmanmalar, yere atlamalar, aklınıza gelecek her türlü aksiyonu çalışmışlar halletmişler. Arkadaşlarım benden çok daha büyük emek gösterdi."

Film, 28 Aralık 2018 tarihinde (yani bugün) vizyondaki yerini almış durumda. Dilerseniz filmin son kısa fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.



