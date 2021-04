Yeni Dizüstü Bilgisayar Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Yeni bir dizüstü bilgisayar alırken dikkat etmeniz gereken şeyler neler? Bütçenize ve kullanacağınız alana göre hangi özelliklere sahip bilgisayarları tercih edebilirsiniz? Bu yazımızda bu sorulara cevap vermeye çalıştık.

Dizüstü bilgisayar, laptop, notebook… İsmi ne olursa olsun ufak farklılıklarına rağmen aynı mantıkta ilerleyen dizüstü bilgisayarlar, artık pek çoğumuzun tercih ettiği bilgisayar modelleri oldu. Teknoloji geliştikçe daha küçük boyutlarda daha güçlü bilgisayarlar görmeye başlamamızın da etkisiyle eskiden herkesin söylediği "kanka güç istiyorsan masaüstü alacaksın" tabusu yavaş yavaş yıkılmaya başladı. (Tam yıkılması için hala birkaç senesi var gibi)

Günümüzde teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki satın aldığımız bir bilgisayarın donanım özellikleri sadece 1 sene içerisinde eskiyebiliyor. Böyle bir durumda da elbette normal olarak yeni bilgisayar almaya çekinir olduk. Bir de ülkemizdeki fiyatları var ki hangi arkadaşıma bilgisayar önersem konu "hayırlısı artık yaa" şeklinde bağlanıyor. Orta segment dizüstü bilgisayarların bile 10.000 TL'lerden başladığı günümüzde yeni bir dizüstü bilgisayar tercih ederken nelere dikkat edilmeli? Bugün bu makaleyi bitirdiğinizde bu konuda aklınızda hiçbir soru işareti kalmaması için uğraşacağım. Eğer başarılı olursam günün sonunda rahat uyuyabilirim. Herkese keyifli okumalar.

Dizüstü bilgisayar alınırken nelere dikkat etmelisiniz?

Dizüstü bilgisayar nedir, hangi amaçla kullanılır?

Hangi türlerde dizüstü bilgisayarlar var?

Dizüstü alırken nelere dikkat edilmeli?

SSD, hemen hemen tüm kasma sorunlarının kurtarıcısıdır

Dizüstü bilgisayarlarda ekranın önemi

İşlemci tercihinde nelere dikkat edilmeli?

RAM, bir dizüstü bilgisayarda hangi öneme sahip?

Ekran kartının dizüstü bilgisayarlardaki önemi ne?

Bilgisayarını ne için istiyorsun?

Oyun dizüstü bilgisayarı almak isteyenler nelere dikkat etmeli? Artıları ve eksileri neler?

İş için dizüstü bilgisayar almak isteyenler nelere dikkat etmeli? Artıları ve eksileri neler?

Günlük kullanım için dizüstü bilgisayar almak isteyenler nelere dikkat etmeli? Artıları ve eksileri neler?

Dizüstü bilgisayar nedir, hangi amaçla kullanılır?

Dizüstü bilgisayar; ekranı, klavyesi, touchpad'i ve tüm donanım parçalarını portatif tek bir kasada toplayıp bir de bunlara güç versin diye batarya ekleyerek her yerde bilgisayarın gücüne erişme imkanı tanıyan cihazlardır. Bu noktada bilmemiz gereken ilk şey her dizüstü bilgisayarın farklı amaçlarla üretildiğini kabul etmemiz gerektiğidir. Gidip de bana hem ağırlık yapmasın, bataryası 10 saat gitsin ama tüm oyunları da ultra ayarlarda oynayayım derseniz muhtemelen böyle bir bilgisayar bulamaz, bulsanız bile bir servet ödemek zorunda kalırsınız.

Bu sebeple dizüstü bilgisayar almaya karar verdiğinizde neye ihtiyacınız olduğuna karar verip o şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Zaten merak etmeyin; bugün dizüstü bilgisayarların türlere göre artıları ve eksilerini açıklayacağız. Siz de kendinize göre en uygun dizüstü bilgisayar modelini belirleyip araştırmalarınızı buna göre yönlendireceksiniz.

Hangi türlerde dizüstü bilgisayarlar var?

Dizüstü bilgisayar denildiğinde tek bir türün bulunmadığını artık öğrendiğimize göre bunların hangi türler olduğuna geçebiliriz. Dizüstü bilgisayarları çok fazla dala ayırarak detaylandırabilecek olsak da özünde 3 amaç için dizüstü bilgisayar üretiliyor. Bunlar ise ofis kullanımı, oyun kullanımı ve genel kullanım.

Bunların içine girdiğimizde ise ekran kalitesine, boyutuna, donanım gücüne, ağırlığına, inceliğine, şarj süresine göre çeşitli amaçlarla üretilmiş dizüstü bilgisayarlar mevcut. Hadi gelin şimdi bir dizüstü bilgisayar alırken dikkat etmeniz gerekenlere değinelim. Bunun ardından ise konuyu iyice detaylandırıp spesifik olarak dizüstü bilgisayar türlerine bakacağız.

Dizüstü alırken nelere dikkat edilmeli?

Muhtemelen pek çoğumuz gibi siz de uzun süreler boyunca para biriktirdiniz ya da bir borcun altına girerek "yeter artık bu kara talihim, alacağım bir bilgisayar" dediniz. İşte bu noktada son derece değerli olan bütçenizi gerçekten ihtiyacınız olan özelliklere sahip bir bilgisayara ayırmanız gerekiyor. Bu alt başlığımızda bilgisayardan ziyade hepsinde genel olarak dikkat edilecek noktalara değineceğim.

SSD, hemen hemen tüm kasma sorunlarının kurtarıcısıdır

Öncelikle bir dizüstü bilgisayar alırken dikkat edeceğiniz ilk şey onunla ne yapmak istediğiniz olmalı. Bunun dışında hepsinde genel olan durum ise SSD'nin önemidir. Bir dizüstü bilgisayarda SSD yoksa o bilgisayar sizi yoracaktır, bundan emin olabilirsiniz. Çünkü HDD kullanan dizüstü bilgisayarlarda bu eski depolama birimi teknolojisinin 5400 RPM'lik versiyonu bulunur. Bu ne diyenlere şöyle açıklayalım; "çok kastırır". Daha da iyi betimlemek gerekirse 4 şeritli yolun bir bölümünde 3 şeridin birden bakıma girip onca arabayı tek şeritten geçirmeye çalışmak gibi de diyebiliriz. O yüzden bir bilgisayar alırken bakacağınız ilk şey "SSD" var mı yok mu o olmalı. Bu konuda daha detaylı bilgiye ulaşmak için "Bilgisayarınız için en doğru SSD'yi nasıl seçersiniz?" başlıkla haberimizden hem SSD'ler hakkında detaylı bilgi edinebilir hem de alabileceğiniz SSD'lere göz atabilirsiniz.

Dizüstü bilgisayarlarda ekranın önemi

Bir dizüstü bilgisayar almadan önce bakmanız gereken donanımların başında ekran geliyor. Ekranın boyutu, çözünürlük değerleri, sunduğu teknolojiler büyük önem taşıyor. Örneğin genelde ucuz bilgisayarda kullanılan 1366 x 768 piksel ekran formatı, dizüstü bilgisayardan memnun kalmamanıza neden olabilir. Bu sebeple alacağınız bilgisayarın en kötü ihtimalle 1920 x 1080 piksel olan Full HD formatına sahip olmasını öneriyorum. Ayrıca bilgisayarda ekran yenileme hızı ve IPS ekran paneli gibi önemli detaylara da dikkat etmelisiniz. IPS, ekrana hangi açıdan bakarsak bakalım aynı şekilde görmemizi sağlayan bir teknoloji. Ayrıca görüntülerin çok daha net bir şekilde görünmesini de sağlıyor.

İşlemci tercihinde nelere dikkat edilmeli?

Yeni bir dizüstü bilgisayar alırken dikkat edeceğimiz bir diğer şey ise işlemci olacaktır. İşlemci, bilgisayar hakkında çok fazla bilgi verebilir. İster Intel, isterse de AMD olsun; yeni bir bilgisayar alırken mümkünse güncel işlemcilere yönelmenizi öneriyorum. Bir işlemci Intel Core i7 diye iyi olmak zorunda değildir. Evet o işlemci 2012 için iyi olabilir, ancak günümüzdeki teknolojik gelişmelerin hızını düşündüğünüzde 2020'de çıkan Intel Core i3, o eskinin amiral gemisinden çok daha iyi ve stabil performans sağlayabilir. Bu yüzden işlemci seçerken hangi yılda çıktığına bakmak daha doğru olacaktır.

RAM, bir dizüstü bilgisayarda hangi öneme sahip?

Telefonlarımızın RAM'leri bile 12 - 16 GB'lara dayandığı bu günlerde dizüstü bilgisayarlarımızın RAM kapasitelerine de kesinlikle göz atalım. Bir RAM'in yaptığı işi basit bir şekilde açıklayacak olursak bilgisayarınızda o an yaptığınız her şeyi geçici hafızaya doldurmaya yarayan bir donanımdır. Örnekle açıklarsak da Google Chrome'da açtığınız sekme sayısı ve bunların sorun çıkarmaması olarak da gösterilebilir. İyi bir RAM kapasitesine sahip bilgisayar, hem oyun hem internet kullanımı, açıkçası her alan için hayati öneme sahip. Dizüstü bilgisayar alırken kullanım alanınıza göre minimum 8 GB RAM olmasına dikkat etmenizi öneriyorum.

Ekran kartının dizüstü bilgisayarlardaki önemi ne?

Bir bilgisayarın muhtemelen en pahalı donanımı ekran kartıdır. Bunun pek çok sebebi var, ancak en önemlisi bilgisayarınızda yüksek performans gerektiren işlemler yapacaksanız bu işin genelde ekran kartında çözülmesidir. Elbette her alan için ekran kartına ayrı parantezler açılmalı. Bir bilgisayarı iş için kullanıyorsanız, belirli düzeyde işlerinizi yapmanızı sağlayacak ekran kartı yeterliyken; oyun, görsel tasarım, video kurgu gibi ihtiyaçlarınızı karşılayacak bilgisayarlarda elinde çok mahareti bulunan ekran kartlarına yönelmeye dikkat edebilirsiniz.

Bilgisayarı ne için istiyorsunuz?

Yukarıda saydığımız özellikler her tür bilgisayarda dikkat edilmesi gereken noktalar. Şimdi sıra sizin isteklerinize göre bilgisayar seçimi yapmaya geldi.

Oyun dizüstü bilgisayarı almak isteyenler nelere dikkat etmeli? Artıları ve eksileri neler?

Kolunuzun altına sıkıştırıp her yere götürebileceğiniz elektriğin olduğu her yerde oyun oynamanıza imkan tanıyacak bir bilgisayar mı almak istediniz? Sizlere bu tarz bilgisayarların avantajlarından ve elbette ki dezavantajlarından bahsedeceğim biraz. Evet, piyasada MSI, Monster, Asus gibi markaların oyuncular için ürettiği dizüstü bilgisayarlar mevcut. Bu bilgisayarlarla masaüstü bilgisayarlara yakın performans da alabiliyorsunuz.

Burada dikkat etmeniz gereken şeyler ise yüksek kapasiteli bir SSD, bol GB'lı bir RAM (Minimum 16 GB öneriyorum), istediğiniz oyunları sorunsuz açabilecek düzeyde işlemci (i5, Ryzen 5 gibi orta seviye işlemciler uygun olabilir) ve en önemlisi de oynayacağınız oyunlarda performans açısından sizi üzmeyecek ekran kartı olacaktır.

Elbette oyun bilgisayarı deyince aklımıza sadece donanım gelmiyor. Pek çok oyuncunun hayalinde bilgisayarının ışıklı mışıklı olması yatar. Gerek arkada logoya yerleştirilen ışıklandırma, gerekse de klavyede bulunan RGB LED'ler, bilgisayara "ben oyuncu bilgisayarıyım" izlenimi veriyor. Bu da biz oyun tutkunlarını memnun ediyor.

Oyun dizüstü bilgisayarlarının artıları

Taşınabilir yapısı sayesinde her yerde oyun oynayabilme

Grafik tabanlı programları rahatlıkla açabilme

Özel ışıklandırmalarıyla göze hitap etmesi

Oyun dizüstü bilgisayarların eksileri

Donanım olarak güçlü oldukları için daha kalın ve hantal yapıda olmaları

Ağır oldukları için taşımada diğer dizüstü bilgisayarlara göre daha fazla zorluk çıkarmaları

"Güçlü donanım daha fazla enerji yer" ilkesinden dolayı şarjlarının daha hızlı bitmesi

İş için dizüstü bilgisayar almak isteyenler nelere dikkat etmeli? Artıları ve eksileri neler?

Eğer iş amaçlı kullanmak için bir bilgisayar istiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı spesifik özellikler var. Elbette bir oyun bilgisayarını da alıp iş için kullanabilirsiniz, ancak uzun vadede bu bilgisayarların hantal yapısı, şarjının çabuk bitmesi gibi sorunlar canınızı sıkabilir. Eğer sizler "Ben işimde gücümdeyim arkadaş, oyun moyun da oynamam. Hafif olsun, rahat olsun, şık olsun yeter." diyorsanız "notebook" olarak da daraltabileceğimiz iş amaçlı dizüstü bilgisayarlara yönelmelisiniz.

Bu tarz bilgisayarlar, diğer bilgisayarlara göre çok ince ve hafif yapıda oldukları için çok kolay taşınabilirler. Ayrıca oyun bilgisayarlarındaki yüksek enerji ihtiyaçları bu bilgisayarlarda bulunmaz, ekran kartları özel olarak tamamen iş odaklı tasarlanmıştır. Bu sayede de şarjları çok uzun süreler dayanabilir. Özellikle işiniz daha çok bilgisayar üzerinden gerçekleşiyorsa ve "hem çalışayım hem eğleneyim, arada da iş görüşmeleri için dışarıya çıkayım" diyenlerdenseniz böyle bir bilgisayar sizi uzun vadede çok memnun edecektir. Ayrıca bu bilgisayarların özellikle yeni versiyonlarında bulunan parmak izi okuyucusu gibi ek güvenlik önlemleri de bilgisayarınızı sizin dışınızda kimsenin açamaması açısından hayati önem taşımakta. Günümüzde çıkan iş bilgisayarlarının bazılarında tablet modu gibi seçenekler de mevcut. Dokunmatik ekrana sahip olan bu modeller, özel menteşe sistemi sayesinde çok kullanışlı tabletlere dönüşebiliyorlar.

İş odaklı dizüstü bilgisayarların artıları

Son derece ince ve hafif yapıdadırlar, bu sayede istediğiniz her yere rahatlıkla götürebilirsiniz.

Tek şarjla 10 saat ve daha fazla süreler boyunca dayanabilir. Özellikle iş görüşmelerinde bir restorana geçip sunum yapmanız gerektiğinde bu şarj süreleri ile kafanız tamamen rahat olabilir.

Hantal yapıda olmadığı için son derece şık ve rahat bir kullanıma sahiptirler.

Yanınızda sürekli mouse kullanmanız zor olduğu için touchpad'leri çok gelişmiştir. Tek bir bilgisayarla tüm ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Oyun bilgisayarlarının aksine son derece sessiz çalışırlar.

İş odaklı dizüstü bilgisayarların eksileri

Eğer canınız oyun oynamak veya zorlayıcı grafik tasarım programları çalıştırmak isterse bu bilgisayarlar sizi yarı yolda bırakabilir.

Daha ince bir tasarıma sahip olduğu için biraz daha kırılgandır. Narin davranmak gerekir.

Günlük kullanım için dizüstü bilgisayar almak isteyenler nelere dikkat etmeli? Artıları ve eksileri neler?

Günlük kullanım amaçlı dizüstü bilgisayarlar ise iş ve oyun bilgisayarlarının ortasında bir yerdedir. Bu bilgisayarları genelde "hem ders çalışayım hem de oyun oynayayım" diyen öğrenciler veya çalışsak da içimizde hala bir oyuncu yatıyor diyen meslek sahipleri kullanabilir. Oyun bilgisayarı kadar güçlü değillerdir, ancak oyunlar konusunda iş bilgisayarı gibi sizi yarı yolda bırakmaz. Elbette incelikleri de yukarıdaki iki tür bilgisayarın arasında bir konumda yer alır. Bu tarz bilgisayarların bataryası iş için üretilen bilgisayarlar kadar uzun süre dayanmasa da yaklaşık 4 - 5 saat gibi fena olmayan bir şarj süresi imkanı sunar.

Günlük kullanım odaklı dizüstü bilgisayarların artıları

Bu bilgisayarlarla her oyun olmasa da özellikle çok yüksek grafik performansı talep etmeyen oyunları oynayabilirsiniz.

İş hayatında rahatlıkla kullanılabildiği gibi iş aralarında kaçamak yapmak için de uygundur.

Özellikle öğrencilerin hem okul hem de oyun ihtiyaçlarını karşılayabilir.

Günlük kullanım odaklı dizüstü bilgisayarların eksileri

Oyun bilgisayarları kadar çok güçlü donanıma sahip olmadığı ve daha ince olduğu için oyun gibi performans gerektiren durumlarda ısınma sorunu yaşayabilir.

İş bilgisayarları kadar ince ve hafif olmadığı için taşınması daha zor da olabilir.

Dizüstü bilgisayarlarla ilgili hazırladığımız makalenin burada sonuna geliyoruz. Yeni bir dizüstü bilgisayar alırken dikkat etmeniz gereken kuralları spesifik detaylarıyla açıklamaya çalıştım. Eğer hala aklınıza takılan sorular bulunuyorsa, bizlere yorumlar kısmından yazabilirsiniz.